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"موارد الرياض" تضبط 7 مخالفات للعمل والإقامة في المباني والمزارع 

Time منذ 11 دقيقة
Views 1178
"موارد الرياض" تضبط 7 مخالفات للعمل والإقامة في المباني والمزارع 

حمود العنزي (صدى):
ضبطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الرياض بالتعاون مع وزارة الصحة 7 مخالفات لنظام العمل والإقامة إلى جانب مخالفات أخرى تخص الجهات الشريكة في بعض المباني والوحدات السكنية والمزارع التي استخدمت لصناعة وتخزين المواد الغذائية الفاسدة وتم اتخاذ اللازم حسب الاختصاص لكل جهة.

وجاءت هذه الحملات امتداداً خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء العاصمة والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات ومنع إستغلال الظروف الراهنة.

ومن جهته، أكد بدر العتيبي مدير إدارة التفتيش بالمكتب " لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء الشركات والمؤسسات أو الأفراد وفقا للقرارات الوزارية ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الحمد لله ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يا قلبي الدعبوسه هذي فين راحت تلعب اللهم لك الحمد والشكر والثناء الذي ردها لهم سالمه
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ,, الله يحمهم ويحسن عزاء من فقدهم .. آمين ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ,, الله يحمهم ويحسن عزاء من فقدهم .. آمين ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيهم

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