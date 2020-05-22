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شاهد.. الإجراءات الوقائية من كورونا التي اتخذتها " طيران الإمارات " 

Time منذ ساعة
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شاهد.. الإجراءات الوقائية من كورونا التي اتخذتها " طيران الإمارات " 

أبوظبي (صدى):
أزاحت شركة طيران الإمارات النقاب عن الإجراءات الوقائية من عدوى فيروس كورونا التي تطبقها، سواء جوا على متن رحلاتها أو على الأرض، مع انطلاق رحلاتها المنتظمة اليوم الجمعة إلى 9 وجهات.

وقامت الشركة بتوزيع عبوات مجانية تحتوي على أدوات الوقاية الصحية عند إنهاء إجراءات السفر في المطار، وهي أقنعة للوجه وقفازات ومناديل مطهرة وسوائل معقمة، حيث يعتبر ارتداء القفازات والأقنعة إلزاميا في المطار، أما على الرحلات فيُكتفى بالأقنعة فقط.

ووثقت كاميرات حرارية وصول الركاب إلى المطار، مع التأكيد على التباعد الجسدي عند كاونترات إجراءات السفر والجوازات وبوابات الصعود إلى الطائرات، حيث رُكّبت حواجز واقية على الكاونترات، وسيُزود ركاب الترانزيت بعبوات وقاية مماثلة.

وارتدى العاملون في المطار، ملابس وأدوات واقية، بتوجيه العملاء للالتزام بالتباعد الجسدي والبقاء على مسافة آمنة من الآخرين، كما تتوفر عبوات أدوات الوقاية الصحية على بوابات المغادرة أيضا.

وزود جميع أفراد طاقم الخدمة على الطائرة بأدوات الوقاية الشخصية، كما قام مساعدو الطاقم بتنظيف وتعقيم الحمامات مرة كل 45 دقيقة، ولن يتوفر على الطائرات أي مطبوعات، وسيتم تعقيم المراتب والوسائد والبطانيات وسماعات الرأس.

 

 

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أحدث التعليقات

يوسف العليط
صلوا على المختار لو لي سلطة ماجيت من أساسه ياخرفنكو فكيف عاد اجدد لك اذهب غير مؤسوف عليك لاعب منتهي وبالفاولات خرطي وبضياع الفرص شطري تحياتي
د محمد ماجد بخش
ربط الطاقة بمستوى تمثيل درجة الكتلة وعدد وحدات تمثيل وعدد تسلسل عرض العناصر بتمثيل زيادة وحدة إلى وحدات العنصر بالانتقال من كتلة عددية خاصة يالعنصر إلى كتلة عددية تالية ممثلة لانتظام تمثيل زيادة عدد وحدات العنصر الممثلة بتمثيلها بعدد وحدات العناصر وزيادة وحدة عنصر عند تمثيل ثقل العنصر بتمثيل عدد وحداته الفراغية الممثلة لدرجة كتلته الفراغية الممثلة بعدد وحدات الثقالة الممثلة لكتلة العنصر وزيادة درجات الكتلة المضطردة لتمثيل درجات الارتباط وإعادة تمثيل درجات الارتباط بدلالة تماثل التقاء وحدات الكتلة الفراغية الممثلة الدرجات المغناطيسية الممثلة لعدد وحدات الكتلة المغناطيسية الممثلة بعدد وحدات العناصر الممثلة لارتباط ذرات العناصر بوحدة ذرة عنصر التمثيل الممثلة للوحدة المغناطيسية و كذلك تمثيل الدرجة المغناطيسية بدلالة تمثيل الثقالة الفراغية ودرجة التمثيل الثقالي الفراغي الممثلة لها بدلالة فراغية ممثلة للدرجة المغناطيسية من خلال تمثيل نسبية الفترات الممثلة لكل من وحدات الثقل ووحدات الفراغ لتمثيل الفارق الممثل للدرجة المغناطيسية من خلال محاور تمثيل درجات الثبات وفترات عرض تمثيل درجات ثقل الكتل الفراغية لذرات العناصر مع اعتبار تمثيل مجموع ذرات العنصر لوحدة المجموع الممثلة بوحدات تمثيل العناصر العددية المكافئة لتمثيل الدرجة الفراغية الممثلة التكافؤ والثبات بين درجتي الثقل والفراغ الممثلتين لوحدات ثقل العنصر المناظرة لذرة عنصر ومركز التمثيل المغناطيسي.
د محمد ماجد بخش
التمثيل العددي الإلكتروني المزعوم الممثل لتركيب غلاف الذرة الإلكتروني المزعوم الممثل لغلاف التكافؤ الإلكتروني المزعوم هو :- أعداد ممثلة لوحدات الكتل الذرية ووحدات العناصر العددية الممثلة لدرجات ثقلها بدلالة الفترة المحددة لتمثيل وحدة العنصر بمجموع ذراته الممثلة ل ثقله الفراغي العددي المحوري المكافيء للحجم الذري والثبات النووي المغناطيسي! من هنا كان لزاما على وحدة العنصر الممثل أن تستبدل وحداتها العددية الرابطة الممثلة لوحدات الثقل الفراغي بالثقل الفراغي العددي الرابط الممثل بوحدات العناصر الممثلة لثقل ذرات العناصر الرابطة ويكون بعد ذلك؟! تمثيل ثقالي فراغي من جديد لوحدة المركز لتمثيل درجة مغناطيسية الوحدة الرابطة الممثلة بمجموع وحدات الثقل العددي المغناطيسي الممثل الارتباط لتمثيل المجموع العددي الفراغي المحوري المتكافيء في مجموع درجاته لتمثيل مغناطيسية المجموع الثفالي النووي لمجموع الذرات في جوهر الوحدة الممثلة بالذرة الممثلة للعنصر الممثل للوحدة الكلية الممثلة للكتلة المغناطيسية الممثلة للوحدة المغناطيسية الممثلة للكتلة الكلية. إنها الثقالة المركزية
و1حد
يارواف مدري يانوف اطلعله وخله يعض الارض السوري ذا انت ببلدك والله لالعن خيره اغلب عرب الشمال خونه ماعندهم لاذمه ولا ضمير انجس من ذيل الكلب اعزكم الله
ابو محمد 😎
الاشكال هذي ماينفع معهم قص اليد .. .. لازم يذوقون عقاب اشد ، ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر ..

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