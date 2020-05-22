شاهد.. الإجراءات الوقائية من كورونا التي اتخذتها " طيران الإمارات " 

أبوظبي (صدى):
أزاحت شركة طيران الإمارات النقاب عن الإجراءات الوقائية من عدوى فيروس كورونا التي تطبقها، سواء جوا على متن رحلاتها أو على الأرض، مع انطلاق رحلاتها المنتظمة اليوم الجمعة إلى 9 وجهات.
وقامت الشركة بتوزيع عبوات مجانية تحتوي على أدوات الوقاية الصحية عند إنهاء إجراءات السفر في المطار، وهي أقنعة للوجه وقفازات ومناديل مطهرة وسوائل معقمة، حيث يعتبر ارتداء القفازات والأقنعة إلزاميا في المطار، أما على الرحلات فيُكتفى بالأقنعة فقط.
ووثقت كاميرات حرارية وصول الركاب إلى المطار، مع التأكيد على التباعد الجسدي عند كاونترات إجراءات السفر والجوازات وبوابات الصعود إلى الطائرات، حيث رُكّبت حواجز واقية على الكاونترات، وسيُزود ركاب الترانزيت بعبوات وقاية مماثلة.
وارتدى العاملون في المطار، ملابس وأدوات واقية، بتوجيه العملاء للالتزام بالتباعد الجسدي والبقاء على مسافة آمنة من الآخرين، كما تتوفر عبوات أدوات الوقاية الصحية على بوابات المغادرة أيضا.
وزود جميع أفراد طاقم الخدمة على الطائرة بأدوات الوقاية الشخصية، كما قام مساعدو الطاقم بتنظيف وتعقيم الحمامات مرة كل 45 دقيقة، ولن يتوفر على الطائرات أي مطبوعات، وسيتم تعقيم المراتب والوسائد والبطانيات وسماعات الرأس.