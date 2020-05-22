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"الاتصالات" تدعو المستفيدين للتعرف على منصات التوصيل المسجلة لديها

Time منذ 58 دقيقة
Views 1538
"الاتصالات" تدعو المستفيدين للتعرف على منصات التوصيل المسجلة لديها

الرياض (صدى):
دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المستفيدين إلى التعرف على منصات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية المرخصة والمسجلة لديها من خلال الاطلاع على القائمة المنشورة على موقعها الإلكتروني https://www.citc.gov.sa/list 

وقد وجهت الهيئة في وقت سابق جميع مقدمي خدمات التوصيل عبر تلك المنصات الإلكترونية باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد كما شددت على مقدمي الخدمات القيام بفحص درجة حرارة مناديبها يوميا، والتحقق من سلامتهم، والتأكيد على المناديب بضرورة تطهير اليدين ولبس الكمامات والقفازات واستبدالها بشكل مستمر، إضافة إلى عدم المصافحة وتسليم الطلبات على بعد مترين، واستخدام الدفع الإلكتروني. .

و تكثف "هيئة الاتصالات" من عملياتها الرقابية والتفتيشية لجميع مقدمي الخدمات للوقوف على مدى التزامهم بالتدابير الوقائية، وتقوم باتخاذ الإجراءات النظامية ضد جميع المخالفين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الحمد لله ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ,, الله يحمهم ويحسن عزاء من فقدهم .. آمين ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ,, الله يحمهم ويحسن عزاء من فقدهم .. آمين ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيهم
مرام الفقيري
اللهم أعده لنا أعواماً كثيرة و تقبله ربنا منا القبول الحسن إنه ولي ذلك و القادر عليه .

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