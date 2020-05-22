بروتوكول جديد يسمح باسئناف الدوري الإيطالي

وكالات (صدى):
كشف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن البروتوكول الجديد لتدريب فرق الدوري الإيطالي، مع إلغاء عزلة الفريق الإلزامية في حالة إصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا.
وقال وزير الرياضة فينتشينزو سبادافورا، اليوم الجمعة، إن البروتوكول الجديد يضمن فقط أن أولئك الذين لديهم نتائج إيجابية سيكون عليهم مغادرة المعسكر والعزل فورا، مع استبعاد حجر الفريق بالكامل أسبوعين وهو ما يهدد بإلغاء الموسم بالكامل.
وأضاف: " إذا حدث خلال فترة التعافي من التدريب الجماعي وجود حالة إيجابية مؤكدة للفيروس، يجب أن تتم العزلة الفورية للشخص المعني فقط وليس الفريق بالكامل".
وتابع : "يجب أن تخضع عناصر مجموعة الفريق للعزل في هيكل متفق عليه؛ مسحة (سريعة أيضًا) كل 48 ساعة لمدة 14 يومًا، يتم إجراء الاختبارات الفيروسية على الحالة الإيجابية فقط ويتم تكرارها بعد 10 أيام، أو وفقًا لتوجيهات اللجنة الصحية والعلمية"
ولفت البروتوكول إلى أنه لا يجوز أن يكون لأي عضو في الفريق المذكور الاتصال بأي جهات اتصال خارجية، مع السماح للمجموعة المعزولة بعيدا عن العينة المصابة بمواصلة التدريب.
وأكد على أنه يجب على الأندية إجراء تحليلات دقيقة للأنشطة التي يتم تنفيذها من خلال تحديد تلك العناصر الأساسية، ووضع قائمة بالأشخاص الذين يمكن قبولهم في مكان التدريب.
وأضاف أنه يجب تأجيل الأنشطة غير الضرورية (مثل الأنشطة الإدارية) أو تنفيذها عن بُعد لتقييد وصول مكان التدريب إلى الفريق فقط.