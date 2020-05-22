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دونالد ترامب: سأتخطى الحكام إن لم يفتحوا المساجد والكنائس

Time منذ ساعة
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دونالد ترامب: سأتخطى الحكام إن لم يفتحوا المساجد والكنائس

وكالات (صدى):
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حكام الولايات الأمريكية إلى السماح بإعادة فتح أماكن العبادة "فورا" رغم فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إذ اعتبر أن أماكن العبادة مثل الكنائس والكنس والمساجد هي أماكن أساسية تقدم خدمات لا غنى عنها"، متابعًا: "أحض الحكام على السماح بإعادة فتح كنائسنا وأماكن العبادة لدينا".

وأضاف: "إن لم يمتثلوا، سأتخطى الحكام"، من دون أن يوضح كيفية قيامه بذلك، علما أن قرار إعادة فتح أماكن العبادة يتوقّف على سلطات كل ولاية.

وأردف أن " بعض الحكام اعتبروا محال بيع المشروبات الكحولية والعيادات الطبية حيث تجرى عمليات الإجهاض أماكن أساسية، لكنّهم تركوا جانبا الكنائس وغيرها من أماكن العبادة. إنه خطأ " .

واستطرد: " أنا أصلح هذا الظلم بإعلان دور العبادة أماكن أساسية " ، موضحا أن مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها ستصدر بناء على طلبه توصيات صحية لهذه الأماكن.

وقال ترامب "في أمريكا، نحن بحاجة إلى صلوات أكثر وليس أقل".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ,, الله يحمهم ويحسن عزاء من فقدهم .. آمين ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ,, الله يحمهم ويحسن عزاء من فقدهم .. آمين ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيهم
مرام الفقيري
اللهم أعده لنا أعواماً كثيرة و تقبله ربنا منا القبول الحسن إنه ولي ذلك و القادر عليه .
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
صدقت اخوي واضح

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