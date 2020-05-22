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فيديو نادر لرواد حراسة المرمى في المملكة يؤدون التمرينات بالملز

Time منذ 12 دقيقة
Views 1258
فيديو نادر لرواد حراسة المرمى في المملكة يؤدون التمرينات بالملز

نواف السالم (صدى):
وثّق مقطع فيديو نادر، قيام روّاد حراسة المرمى في المملكة بتمرينات منفردة على ملعب الملز عام 1979.

ويُظهر المقطع، أداء كل من مبروك التركي وعبدالله الدعيّع، التمرينات على الملعب.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
حكيمه يا بنت ..
ابو محمد 😎
حكيمه يا بنت ..
ابو محمد 😎
مبروك ... .. ربنا يهنيك ويبارك لك ويتمم عليك فرحتك ياالعود ..
زائر
كل عام وجميع الشعب السعودي بخير والمسلمين اجمعين
ابو محمد 😎
الرقي والبرقوق والمطازيز والمرقوق .. كلها مفيده لابن آدم ..

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