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فيديو نادر لرواد حراسة المرمى في المملكة يؤدون التمرينات بالملز
منذ 12 دقيقة
1258
نواف السالم (صدى):
وثّق مقطع فيديو نادر، قيام روّاد حراسة المرمى في المملكة بتمرينات منفردة على ملعب الملز عام 1979.
ويُظهر المقطع، أداء كل من مبروك التركي وعبدالله الدعيّع، التمرينات على الملعب.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
حكيمه يا بنت ..
ابو محمد 😎
حكيمه يا بنت ..
ابو محمد 😎
مبروك ... .. ربنا يهنيك ويبارك لك ويتمم عليك فرحتك ياالعود ..
زائر
كل عام وجميع الشعب السعودي بخير والمسلمين اجمعين
ابو محمد 😎
الرقي والبرقوق والمطازيز والمرقوق .. كلها مفيده لابن آدم ..
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