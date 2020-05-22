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مقتل نحو 60 سودانيًا في اصطدام مروع بين شاحنتين

Time منذ 30 دقيقة
Views 1559
مقتل نحو 60 سودانيًا في اصطدام مروع بين شاحنتين

وكالات (صدى):
قُتل نحو 60 سودانيًا اليوم الجمعة، في حادث اصطدام مروع بين شاحنتين في ولاية شمال درافور بالسودان.

وأعلنت الشرطة السودانية، أن 59 شخصا قتلوا، إذ اشتعلت النيران بالشاحنتين بعد التصادم وكانت إحداها تنقل عشرات الركاب.

وبيّن مفوض الشرطة السودانية، أن الحادث وقع على طريق ترابي نائي، حيث لم تتمكن أى سيارة إسعاف أو عربة إطفاء من الوصول بسرعة إلى موقع الحادث ، وأنه نتيجة لذلك لقى العديد من الأشخاص حتفهم حرقا.

وأضاف: "يوجد هناك 11 مصابا، بعضهم في حالة حرجة.. وأتوقع أن يرتفع عدد القتلى بسبب عدم كفاية الرعاية الطبية".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
حكيمه يا بنت ..
ابو محمد 😎
حكيمه يا بنت ..
ابو محمد 😎
مبروك ... .. ربنا يهنيك ويبارك لك ويتمم عليك فرحتك ياالعود ..
زائر
كل عام وجميع الشعب السعودي بخير والمسلمين اجمعين
ابو محمد 😎
الرقي والبرقوق والمطازيز والمرقوق .. كلها مفيده لابن آدم ..

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