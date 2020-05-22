بالفيديو.. الصميلي يحلل فنيا المباراة الخيرية بين آل الشيخ و السويلم لدعم " جود الإسكان " 

ماجد محمد (صدى):
حلل عبدالعزيز الصميلي فنيا المباراة الخيرية بين آل الشيخ و السويلم لدعم " جود الإسكان ".
وقال الصميلي خلال حواره في قناة الإخبارية:" بالنسبة الفريقين متقاربين من ناحية الدفاع ونادي النصر أعلى من ألميريا في البلاي ستيشن بنسبة 60 % ".
وأضاف الصميلي:" جربت عناصر من نادي النصر وبعضهم قويين منهم اللاعب حمدالله ولكن عنده عيب فب البطء ويعد النصر أفضل في الأرقام "، لافتا:" وبالنسبة لمهارة تركي آل الشيخ وسعود السويلم فمستوي اللاعب الذي يلعب بالفريق له دور كبير، مستوي سعود السويلم لا يستهان فيه وآل الشيخ ما شوفت إلا مباراة ودية في مصر انتهت بالتعادل مع الفنان محمد هنيدي ".