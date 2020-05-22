وفاة شاب وإصابة آخر إثر انقلاب مركبة في فيفاء

عادل الحربي (صدى):
توفي شاب وأصيب آخر بإصابات بالغة، إثر حادث انقلاب مركبة من منحدر جبلي في محافظة فيفاء اليوم الجمعة.
وصرّح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة جازان، بيشي الصرخي، بأن غرفة العمليات تلقّت بلاغًا عند الساعة 2:39 مساء اليوم الجمعة، على الرقم (٩٩٧)، عن حادث انقلاب مركبة، على امتداد طريق السلماني بمحافظة فيفاء.
وأوضح أنه تم توجيه 3 فرق إسعافية إلى موقع الحادث، إذ اتضح عند وصول أول فرقة عدم وصول المواطنين حيث تم نقلهم عن طريق المواطنين للمستشفى.
وأشار إلى أن المواطنين المتواجدين في موقع الحادث، أكدوا على وجود إصابتين كانتا في الموقع، وتم نقلهم عن طريق أشخاص إلى مستشفى فيفاء العام.