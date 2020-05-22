شاهد.. لحظات حقيقية لإعدام الإرهابي الهالك هشام عشماوي

القاهرة (صدى):
جسد الفنان المصري أحمد العوضي، لحظات القبض على الإرهابي الهالك هشام عشماوي في ليبيا، وكذلك لحظات إعدامه.
ووثق المشهد، قيام قوات الجيش الليبي بالقبض على الإرهابي هشام عشماوي ومرافقيه، الذي حاول تفجير الموقع بحزام ناسف، لكنه تردد جُبنًا، إذ أنه ليس لديه الشجاعة الكافية في المواجهة أو عمل أي شيء.
كما نشرت حلقة اليوم الجمعة من مسلسل "الاختيار"، مشهدًا حقيقيًا من إعدام الهالك هشام عشماوي، إذ كان يرتدي البدلة الحمراء وهي بدلة الإعدام في السجون المصرية.
وعندما سأله منفّذ حكم الإعدام عليه، عن رغبته في قول شيء، فردّ عشماوي قائلًا: " مبقاش ينفع خلاص" .