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شاهد.. لحظات حقيقية لإعدام الإرهابي الهالك هشام عشماوي

Time منذ ساعة
Views 3713
شاهد.. لحظات حقيقية لإعدام الإرهابي الهالك هشام عشماوي

القاهرة (صدى):
جسد الفنان المصري أحمد العوضي، لحظات القبض على الإرهابي الهالك هشام عشماوي في ليبيا، وكذلك لحظات إعدامه.

ووثق المشهد، قيام قوات الجيش الليبي بالقبض على الإرهابي هشام عشماوي ومرافقيه، الذي حاول تفجير الموقع بحزام ناسف، لكنه تردد جُبنًا، إذ أنه ليس لديه الشجاعة الكافية في المواجهة أو عمل أي شيء.

كما نشرت حلقة اليوم الجمعة من مسلسل "الاختيار"، مشهدًا حقيقيًا من إعدام الهالك هشام عشماوي، إذ كان يرتدي البدلة الحمراء وهي بدلة الإعدام في السجون المصرية.

وعندما سأله منفّذ حكم الإعدام عليه، عن رغبته في قول شيء، فردّ عشماوي قائلًا: " مبقاش ينفع خلاص" .

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
حكيمه يا بنت ..
ابو محمد 😎
حكيمه يا بنت ..
ابو محمد 😎
مبروك ... .. ربنا يهنيك ويبارك لك ويتمم عليك فرحتك ياالعود ..
زائر
كل عام وجميع الشعب السعودي بخير والمسلمين اجمعين
ابو محمد 😎
الرقي والبرقوق والمطازيز والمرقوق .. كلها مفيده لابن آدم ..

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