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" إس تي سي " تعلن إيقاف خدمات شبكة الجيل الثالث 

Time منذ ساعة
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" إس تي سي " تعلن إيقاف خدمات شبكة الجيل الثالث 

علي القحطاني (صدى):
أعلنت مجموعة stc عن إيقاف خدمات شبكة الجيل الثالث، حيث أن عملياتها لتوسيع نشر شبكات الجيل الجديد الرابع والخامس5G و 4G مستمرة، وأن الجيل الأحدث من شبكات الاتصال في العالم سيحل مكان شبكة الجيل الثالث 3G الحالية، التي يجري إيقافها في مختلف مناطق المملكة على مراحل ستكتمل خلال أقل من عامين.

وأكدت stc على التزامها بضمان الانتقال السلس لجميع عملاء شبكة الجيل الثالث الباقيين للجيل الرابع والخامس، قبل تاريخ الإيقاف الفعلي في عام 2022م من خلال تخفيض عدد العملاء الذين لا يزالون يستخدمون تقنيات هذا الجيل، حيث ركزت stc على الاستثمار في الشبكات الأحدث على مدار السنوات القليلة الماضية، ضمن خططها لتعزيز مكانتها كممكن رقمي رائد في المنطقة.

ويزيز قرار إيقاف شبكة الجيل الثالث من تركيز استثمارنا على تقنيات أكثر تقدمًا وتطورًا، مما يضمن لعملاء stc الاستمتاع بأفضل التجارب الممكنة التي تقدمها الشبكات الحديثة؛ كجزء من مسار التحول الرقمي الشامل، وفق رؤية المملكة 2030.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
حكيمه يا بنت ..
ابو محمد 😎
حكيمه يا بنت ..
ابو محمد 😎
مبروك ... .. ربنا يهنيك ويبارك لك ويتمم عليك فرحتك ياالعود ..
زائر
كل عام وجميع الشعب السعودي بخير والمسلمين اجمعين
ابو محمد 😎
الرقي والبرقوق والمطازيز والمرقوق .. كلها مفيده لابن آدم ..

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