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شاهد.. زوجة المعتقل طلال آل ثاني: «كورونا ستقتله في سجن تميم»

Time منذ 9 دقائق
Views 1251
شاهد.. زوجة المعتقل طلال آل ثاني: «كورونا ستقتله في سجن تميم»

الدوحة (صدى):
استغاثت أسماء ريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني، الذي وضعته قطر في سجن الدوحة المركزي منذ 7 سنوات، السلطات القطرية بإطلاق سراحه من السجن.

وشهد سجن الدوحة انتشار مروع للفيروس وسط إهمال السلطات للإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى رفض قطر لإطلاق سراح السجناء وإيجاد مكان أكثر أمانًا لهم.

وقالت زوجة المعتقل القطر ي عبر "تويتر": "السلطات القطرية تواصل عنادها ورفضها إطلاق سراح الشيخ طلال، رغم أن الأمم المتحدة طالبت بإطلاق سراح كل المعتقلين في ظل انتشار جائحة كورونا في السجون".

وفي الفيديو ذاته أعربت ابنة الشيخ طلال عن حزنها من جراء استمرار اعتقال والدها قبيل حلول عيد الفطرز

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
زمان يازمن ..
ابو محمد 😎
شافاهما الله .. آمين ..
الحكم
انتهت المسرحيه ايتها المرتزقه
عيد ارمضان
دام رؤية هلال العيد مستحيله و متعذره اشوف أهل الخطوه كلهم طالعين البر يدورون الهلال المنحاش.
د محمد ماجد بخش
هذه العملية الحسابية يمكن تكرارها بأرقام مختلفة بواقع عدد أفزجادرو والنتيجة لن تتغير وهي نسبة 5 إلى 5 مغناطيسيا و نسبة 4 إلى 1 فراغيا لكننا تضاعف حصة الفراغ في تمثيل ارتباط الأكسجين ( وفق العلاقات بين العناصر في وحدات ارتباط العناصر ووحدات تمثيل درجات ثبات وحدات العناصر المغناطيسية ) وما تبقى من وحدة عنصر الروثينيوم 8 - 5 = 3 وهو رقم جديد لا علاقة له بالرقم السابق الممثل لوحدة عنصر الروثينيوم = 8 وحدات ثقل = 4 وحدات مغناطيسية ويمثل 4.4 فلا ازدواج ولا انفراد إلا في اعتبار وعدم اعتبار وحدات العناصر عند تمثيل وحدات العنصر الممثلة للثقل والفراغ كمركز ومحيط وفق طاقتي الاستيعاب الثقالية والفراغية التي تمثل الدرجة المغناطيسية كذلك لأننا دمجها وحدتين هنا- هما: الثقل والمغناطيسية على أن وحدات الارتباط فقط هي دليلنا في التمثيل لوحدات العنصر أما وحدات الثقل فممثلة بوحدات العناصر.

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