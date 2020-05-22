شاهد.. زوجة المعتقل طلال آل ثاني: «كورونا ستقتله في سجن تميم»

الدوحة (صدى):
استغاثت أسماء ريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني، الذي وضعته قطر في سجن الدوحة المركزي منذ 7 سنوات، السلطات القطرية بإطلاق سراحه من السجن.
وشهد سجن الدوحة انتشار مروع للفيروس وسط إهمال السلطات للإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى رفض قطر لإطلاق سراح السجناء وإيجاد مكان أكثر أمانًا لهم.
وقالت زوجة المعتقل القطر ي عبر "تويتر": "السلطات القطرية تواصل عنادها ورفضها إطلاق سراح الشيخ طلال، رغم أن الأمم المتحدة طالبت بإطلاق سراح كل المعتقلين في ظل انتشار جائحة كورونا في السجون".
وفي الفيديو ذاته أعربت ابنة الشيخ طلال عن حزنها من جراء استمرار اعتقال والدها قبيل حلول عيد الفطرز