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آرثور ميلو يُعطي أمل جديد لليوفي في صفقة برشلونة التبادلية

Time منذ 9 دقائق
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آرثور ميلو يُعطي أمل جديد لليوفي في صفقة برشلونة التبادلية

وكالات (صدى):
قالت مصادر إن اللاعب البرازيلي الدولي، آرثور ميلو غير موقفه فيما يتعلق بالصفقة التبادلية المرتقبة، بين ناديي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان البرسا أعرب عن رغبته في التعاقد مع البوسني، ميراليم بيانيتش، من البيانكونيري، في حين يريد اليوفي الحصول على خدمات البرازيلي الدولي، آرثور ميلو إلا أنه كان متمسكًا بالنادي الكتالوني.

وقالت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، إن آرثور تراجع عن موقفه الرافض للانضمام إلى يوفنتوس، وفتح الباب أمام المفاوضات معه، كي يرحل إلى تورينو.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
زمان يازمن ..
ابو محمد 😎
شافاهما الله .. آمين ..
الحكم
انتهت المسرحيه ايتها المرتزقه
عيد ارمضان
دام رؤية هلال العيد مستحيله و متعذره اشوف أهل الخطوه كلهم طالعين البر يدورون الهلال المنحاش.
د محمد ماجد بخش
هذه العملية الحسابية يمكن تكرارها بأرقام مختلفة بواقع عدد أفزجادرو والنتيجة لن تتغير وهي نسبة 5 إلى 5 مغناطيسيا و نسبة 4 إلى 1 فراغيا لكننا تضاعف حصة الفراغ في تمثيل ارتباط الأكسجين ( وفق العلاقات بين العناصر في وحدات ارتباط العناصر ووحدات تمثيل درجات ثبات وحدات العناصر المغناطيسية ) وما تبقى من وحدة عنصر الروثينيوم 8 - 5 = 3 وهو رقم جديد لا علاقة له بالرقم السابق الممثل لوحدة عنصر الروثينيوم = 8 وحدات ثقل = 4 وحدات مغناطيسية ويمثل 4.4 فلا ازدواج ولا انفراد إلا في اعتبار وعدم اعتبار وحدات العناصر عند تمثيل وحدات العنصر الممثلة للثقل والفراغ كمركز ومحيط وفق طاقتي الاستيعاب الثقالية والفراغية التي تمثل الدرجة المغناطيسية كذلك لأننا دمجها وحدتين هنا- هما: الثقل والمغناطيسية على أن وحدات الارتباط فقط هي دليلنا في التمثيل لوحدات العنصر أما وحدات الثقل فممثلة بوحدات العناصر.

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