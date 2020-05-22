آرثور ميلو يُعطي أمل جديد لليوفي في صفقة برشلونة التبادلية

وكالات (صدى):
قالت مصادر إن اللاعب البرازيلي الدولي، آرثور ميلو غير موقفه فيما يتعلق بالصفقة التبادلية المرتقبة، بين ناديي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان البرسا أعرب عن رغبته في التعاقد مع البوسني، ميراليم بيانيتش، من البيانكونيري، في حين يريد اليوفي الحصول على خدمات البرازيلي الدولي، آرثور ميلو إلا أنه كان متمسكًا بالنادي الكتالوني.
وقالت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، إن آرثور تراجع عن موقفه الرافض للانضمام إلى يوفنتوس، وفتح الباب أمام المفاوضات معه، كي يرحل إلى تورينو.