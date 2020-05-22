إصابتان في حادث تصادم بالباحة

الباحة (صدى):
وقع حادث تصادم مركبة بعمود إنارة، مساء اليوم الأربعاء، في الباحة، ما أدى إلى إصابة شخصين.
وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، بلاغًا عن الحادث على الرقم (997) من بلدة بني سار بالمنطقة.
وصرّح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، بأنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين للموقع، والتعامل مع إصابة شخصان بإصابات خطيرة، ثم نقلهما لمستشفى الملك فهد بالباحة.
وأكد أنه استقبال المصابين من قبل المدير المناوب صابر الرقابي، وعدد من الكادر الطبي والتمريض بطوارئ الملك فهد، وقدمت لهم الرعاية الطبية.