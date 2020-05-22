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المحكمة العليا : يوم غدٍ السبت هو المكمل لشهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً، وأن يوم الأحد هو عيد الفطر

Time منذ 28 دقيقة
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المحكمة العليا : يوم غدٍ السبت هو المكمل لشهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً، وأن يوم الأحد هو عيد الفطر

الرياض (صدى):
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

" بيان من الديوان الملكي "

جاءنا من المحكمة العليا ما يلي:

القرار رقم ( 133 / هـ ) وتاريخ 29 / 9 / 1441هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 1441هـ، واطلعت على ما وردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1441هـ، وبعد النظر فيه وتأمله لم يوجد فيه ما يثبت رؤيته ، ونظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء هذا اليوم الجمعة في كافة مناطق المملكة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإن غُم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) ، متفق عليه واللفظ للبخاري، فإن دائرة الأهلة في المحكمة العليا تقرر: أن يوم غدٍ السبت 30 / 9 / 1441هـ حسب تقويم أم القرى وهو المكمل لشهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً ، وأن يوم الأحد 1 / 10 / 1441هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24 / 5 / 2020م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1441هـ.

والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، والمقيمين بها من المسلمين، وجميع الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، لتسأل الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وجميع أعمالهم الصالحة، وأن يجمع شملهم، ويوحد كلمتهم، ويصلح ذات بينهم، ويرد كيد أعدائهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على بلادنا المباركة وجميع الأمة الإٍسلامية في تمام عفو وعافية ، وعز ونصر وتمكين ، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رئيس وأعضاء دائرة الأهلة في المحكمة العليا

د. خالد بن عبدالله اللحيدان عضو

محمد بن عبدالله الجارالله عضو

حمد بن محمد أبانمي عضو

محمد بن محمد شريم شعبي عضو

رئيس الدائرة

غيهب بن محمد الغيهب

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
زمان يازمن ..
ابو محمد 😎
شافاهما الله .. آمين ..
الحكم
انتهت المسرحيه ايتها المرتزقه
عيد ارمضان
دام رؤية هلال العيد مستحيله و متعذره اشوف أهل الخطوه كلهم طالعين البر يدورون الهلال المنحاش.
د محمد ماجد بخش
هذه العملية الحسابية يمكن تكرارها بأرقام مختلفة بواقع عدد أفزجادرو والنتيجة لن تتغير وهي نسبة 5 إلى 5 مغناطيسيا و نسبة 4 إلى 1 فراغيا لكننا تضاعف حصة الفراغ في تمثيل ارتباط الأكسجين ( وفق العلاقات بين العناصر في وحدات ارتباط العناصر ووحدات تمثيل درجات ثبات وحدات العناصر المغناطيسية ) وما تبقى من وحدة عنصر الروثينيوم 8 - 5 = 3 وهو رقم جديد لا علاقة له بالرقم السابق الممثل لوحدة عنصر الروثينيوم = 8 وحدات ثقل = 4 وحدات مغناطيسية ويمثل 4.4 فلا ازدواج ولا انفراد إلا في اعتبار وعدم اعتبار وحدات العناصر عند تمثيل وحدات العنصر الممثلة للثقل والفراغ كمركز ومحيط وفق طاقتي الاستيعاب الثقالية والفراغية التي تمثل الدرجة المغناطيسية كذلك لأننا دمجها وحدتين هنا- هما: الثقل والمغناطيسية على أن وحدات الارتباط فقط هي دليلنا في التمثيل لوحدات العنصر أما وحدات الثقل فممثلة بوحدات العناصر.

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