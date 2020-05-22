نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

إجراء صحي جديد (أسورة "تطمّن" الذكية ) للمواطنين العائدين للمملكة

Time منذ ساعة
Views 1948
Comment 1
إجراء صحي جديد (أسورة "تطمّن" الذكية ) للمواطنين العائدين للمملكة

الرياض (صدى):
أعلنت الصحة أنه سيتم تطبيق إجراء صحي جديد على المواطنين العائدين للمملكة حيث سيتم تزويدهم بأسورة "تطمّن" الذكية التي تهدف إلى توجيه القادمين من السفر إلى العزل المنزلي بدلاً من دور الضيافة الصحية مع متابعة حالتهم الصحية بشكل دوري , وفتح قناة للتواصل المباشر مع الوزارة عن طريق تطبيق تطمّن .

وأبانت أنه سيتم متابعتهم بالاتصال يومياً من قبل الصحة والتأكد من التزامهم بالتعليمات مع تطبيق العقوبات النظامية عليهم في حال عدم التزامهم , لافتةً إلى أن هذا الإجراء يتماشى مع الممارسات الطبية المتبعة في هذا الشأن وماتوصي به منظمة الصحة العالمية.

وجدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الإستفسار أو الإستشارة على رقم مركز إتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
زمان يازمن ..
ابو محمد 😎
شافاهما الله .. آمين ..
الحكم
انتهت المسرحيه ايتها المرتزقه
عيد ارمضان
دام رؤية هلال العيد مستحيله و متعذره اشوف أهل الخطوه كلهم طالعين البر يدورون الهلال المنحاش.
د محمد ماجد بخش
هذه العملية الحسابية يمكن تكرارها بأرقام مختلفة بواقع عدد أفزجادرو والنتيجة لن تتغير وهي نسبة 5 إلى 5 مغناطيسيا و نسبة 4 إلى 1 فراغيا لكننا تضاعف حصة الفراغ في تمثيل ارتباط الأكسجين ( وفق العلاقات بين العناصر في وحدات ارتباط العناصر ووحدات تمثيل درجات ثبات وحدات العناصر المغناطيسية ) وما تبقى من وحدة عنصر الروثينيوم 8 - 5 = 3 وهو رقم جديد لا علاقة له بالرقم السابق الممثل لوحدة عنصر الروثينيوم = 8 وحدات ثقل = 4 وحدات مغناطيسية ويمثل 4.4 فلا ازدواج ولا انفراد إلا في اعتبار وعدم اعتبار وحدات العناصر عند تمثيل وحدات العنصر الممثلة للثقل والفراغ كمركز ومحيط وفق طاقتي الاستيعاب الثقالية والفراغية التي تمثل الدرجة المغناطيسية كذلك لأننا دمجها وحدتين هنا- هما: الثقل والمغناطيسية على أن وحدات الارتباط فقط هي دليلنا في التمثيل لوحدات العنصر أما وحدات الثقل فممثلة بوحدات العناصر.

أخر الأخبار

الشيخان البعيجان وأحمد بن طالب في الحصوة بالحرم النبوي
الشيخان البعيجان وأحمد بن طالب في الحصوة بالحرم النبوي
Time منذ دقيقة Views 15
رمضان ما أجملك!
رمضان ما أجملك!
Time منذ 5 دقائق Views 79
الأهلي يعود للتدريبات مطلع يوليو المقبل
الأهلي يعود للتدريبات مطلع يوليو المقبل
Time منذ 6 دقائق Views 1168
شاهد.. زوجة المعتقل طلال آل ثاني: «كورونا ستقتله في سجن تميم»
شاهد.. زوجة المعتقل طلال آل ثاني: «كورونا ستقتله في سجن تميم»
Time منذ 9 دقائق Views 1233
آرثور ميلو يُعطي أمل جديد لليوفي في صفقة برشلونة التبادلية
آرثور ميلو يُعطي أمل جديد لليوفي في صفقة برشلونة التبادلية
Time منذ 9 دقائق Views 1139
صور نادرة لصلاة عيد الفطر قبل 68 عامًا بالرياض
صور نادرة لصلاة عيد الفطر قبل 68 عامًا بالرياض
Time منذ 13 دقيقة Views 1296
مودة الأدهم وحنين حسام تقضيات عيدهما في السجن لأول مرة
مودة الأدهم وحنين حسام تقضيات عيدهما في السجن لأول مرة
Time منذ 18 دقيقة Views 255
إصابتان في حادث تصادم بالباحة
إصابتان في حادث تصادم بالباحة
Time منذ 21 دقيقة Views 1307
محمد رمضان يٌشعل الغضب بإعلان كويتي بعد اعترافه بمحبة صدام حسين
محمد رمضان يٌشعل الغضب بإعلان كويتي بعد اعترافه بمحبة صدام حسين
Time منذ 23 دقيقة Views 289
الإطاحة بعصابة إجرامية من سبعة أشخاص احتالوا على المواطنين والمقيمين لجمع الأموال لمصلحة شخص خارج المملكة
الإطاحة بعصابة إجرامية من سبعة أشخاص احتالوا على المواطنين والمقيمين لجمع الأموال لمصلحة شخص خارج المملكة
Time منذ 26 دقيقة Views 1218