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فيديو نادر للأجواء الجميلة لأحد العوائل في قصر ابن عقيل بالعيد

Time منذ ساعة
Views 2341
فيديو نادر للأجواء الجميلة لأحد العوائل في قصر ابن عقيل بالعيد

القصيم (صدى):
رصد فيديو قديم الأجواء الجميلة، لأحد العوائل في محافظة قصر أبن عقيل بالقصيم، في العيد.

ووُثق الفيديو في يوم العيد من عام ١٤٠٦هـ، قبل ٣٥ سنة؛ حيث أظهر لقطات عائلية جميلة.

 

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
زمان يازمن ..
ابو محمد 😎
شافاهما الله .. آمين ..
الحكم
انتهت المسرحيه ايتها المرتزقه
عيد ارمضان
دام رؤية هلال العيد مستحيله و متعذره اشوف أهل الخطوه كلهم طالعين البر يدورون الهلال المنحاش.
د محمد ماجد بخش
هذه العملية الحسابية يمكن تكرارها بأرقام مختلفة بواقع عدد أفزجادرو والنتيجة لن تتغير وهي نسبة 5 إلى 5 مغناطيسيا و نسبة 4 إلى 1 فراغيا لكننا تضاعف حصة الفراغ في تمثيل ارتباط الأكسجين ( وفق العلاقات بين العناصر في وحدات ارتباط العناصر ووحدات تمثيل درجات ثبات وحدات العناصر المغناطيسية ) وما تبقى من وحدة عنصر الروثينيوم 8 - 5 = 3 وهو رقم جديد لا علاقة له بالرقم السابق الممثل لوحدة عنصر الروثينيوم = 8 وحدات ثقل = 4 وحدات مغناطيسية ويمثل 4.4 فلا ازدواج ولا انفراد إلا في اعتبار وعدم اعتبار وحدات العناصر عند تمثيل وحدات العنصر الممثلة للثقل والفراغ كمركز ومحيط وفق طاقتي الاستيعاب الثقالية والفراغية التي تمثل الدرجة المغناطيسية كذلك لأننا دمجها وحدتين هنا- هما: الثقل والمغناطيسية على أن وحدات الارتباط فقط هي دليلنا في التمثيل لوحدات العنصر أما وحدات الثقل فممثلة بوحدات العناصر.

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