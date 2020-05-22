وفاة سيموني نجم كرة القدم الإيطالي

وكالات (صدى):
توفي لويجي سيموني، نجم كرة القدم الإيطالي السابق، عن عمر يناهز الـ81 عامًا.
وكان سيموني، قد قاد فريق إنتر ميلان الإيطالي للفوز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) بعد الفوز بثلاثية بيضاء على لاتسيو في النهائي في مواجهة إيطالية خالصة.
وقد تولى تدريب إنتر في عام 1997 حيث حضر رفقة النجم البرازيلي رونالدو.
ونعى إنتر ميلان الراحل، قائلًا "نتذكر جيجي سيموني وسنفتقد كل شيء بشأنه، أولا قبل كل شيء طريقة تعامله النبيلة، اسلوب حياته ، سواء في الحياة العادية أو في عالم كرة القدم لم يكن أبدا مبالغا فيه".
وأضاف "مسيرته الكروية تعكس التواضع ، القدرات الفنية والقدرة على إنجاز أغلب طموحاتنا".