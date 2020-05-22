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وفاة سيموني نجم كرة القدم الإيطالي

Time منذ 48 دقيقة
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وفاة سيموني نجم كرة القدم الإيطالي

وكالات (صدى):
توفي لويجي سيموني، نجم كرة القدم الإيطالي السابق، عن عمر يناهز الـ81 عامًا.

وكان سيموني، قد قاد فريق إنتر ميلان الإيطالي للفوز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) بعد الفوز بثلاثية بيضاء على لاتسيو في النهائي في مواجهة إيطالية خالصة.

وقد تولى تدريب إنتر في عام 1997 حيث حضر رفقة النجم البرازيلي رونالدو.

ونعى إنتر ميلان الراحل، قائلًا "نتذكر جيجي سيموني وسنفتقد كل شيء بشأنه، أولا قبل كل شيء طريقة تعامله النبيلة، اسلوب حياته ، سواء في الحياة العادية أو في عالم كرة القدم لم يكن أبدا مبالغا فيه".

وأضاف "مسيرته الكروية تعكس التواضع ، القدرات الفنية والقدرة على إنجاز أغلب طموحاتنا".

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أحدث التعليقات

هادي جبران الهاجري
حسبي الله ونعم الوكيل هذا شيطان لعنه الله عليه لابد من القصاص من هذا المجرم القذر تعاطي المخدرات والحشيش هذا النتيجه آلله لا يبلانا
عادل عبدالحي حمزة
اشلون 450 الف دينار كويتي تساوي نصف مليون ريال هو الدينار الكويتي بكام ريال سعودي احترمو عقول القراء ولا هو هبد وخلاص
ابوبدر
انا هنا اختلف معاكم صحيح العامل مخالف ويستاهل العقاب. بس العامل في بيته تجي تطلعه علشان تسوي له كمين. ماهي مقبولة؟!! يعني العامل لولا انك متصل عليه ما طلع. نفس الموضوع بالنسبة لاي احد يتصل به. يا اخي خالفوا العملاء . العيب في ابنائنا حنا اللي ما تقيدوا بانظمة بلدنا او اذا كان عميل ومقيم.
ابوبدر
ماهنا شيء بلاش.. الفنانات والفاشينيستات والمشهورات هذولي ثقوا تماما انهم دافعين الثمن مقدما. كلو بحقه. وحقه غااالي وباعوه علشان الشهرة والفلوس والسفر .
ابوبدر
ليه الواحد او الوحدة من المشاهير يستحي من مهنته السابقة قبل الشهرة؟ طقاقه تقول ايه. ما كانت طقاقه تقول لا. انتهى

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