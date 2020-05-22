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بالفيديو.. ضبط موقع مخالف لتخزين التمور وإتلاف 1000 كجم بالمدينة المنورة

Time منذ 50 دقيقة
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بالفيديو.. ضبط موقع مخالف لتخزين التمور وإتلاف 1000 كجم بالمدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
ضبطت أمانة المدينة المنورة، موقعًا مخالفًا لتخزين التمور وتتلف ١٠٠٠ كجم من التمور التالفة، مؤكدة على تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وفي سياق آخر، نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة خلال الفترة من 20 - 27 رمضان، 1198 جولة رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحلات الملابس ومستلزمات العيد، ومحلات بيع الحلويات والهدايا، ومتاجر الذهب والمجوهرات، والتي يكثر الإقبال عليها من المستهلكين مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وتهدف هذه الجولات للتأكد من استمرارية عمل المنشآت التجارية وتقديم خدماتها للمستهلكين، في ظل الإجراءات الإحترازية المطبقة لمكافحة فيروس كورونا، وكذلك الوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.

وقامت الفرق الرقابية بمنطقة المدينة المنورة خلال هذه الجولات بضبط 133 مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق امدادات السلع.

ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

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أحدث التعليقات

هادي جبران الهاجري
حسبي الله ونعم الوكيل هذا شيطان لعنه الله عليه لابد من القصاص من هذا المجرم القذر تعاطي المخدرات والحشيش هذا النتيجه آلله لا يبلانا
عادل عبدالحي حمزة
اشلون 450 الف دينار كويتي تساوي نصف مليون ريال هو الدينار الكويتي بكام ريال سعودي احترمو عقول القراء ولا هو هبد وخلاص
ابوبدر
انا هنا اختلف معاكم صحيح العامل مخالف ويستاهل العقاب. بس العامل في بيته تجي تطلعه علشان تسوي له كمين. ماهي مقبولة؟!! يعني العامل لولا انك متصل عليه ما طلع. نفس الموضوع بالنسبة لاي احد يتصل به. يا اخي خالفوا العملاء . العيب في ابنائنا حنا اللي ما تقيدوا بانظمة بلدنا او اذا كان عميل ومقيم.
ابوبدر
ماهنا شيء بلاش.. الفنانات والفاشينيستات والمشهورات هذولي ثقوا تماما انهم دافعين الثمن مقدما. كلو بحقه. وحقه غااالي وباعوه علشان الشهرة والفلوس والسفر .
ابوبدر
ليه الواحد او الوحدة من المشاهير يستحي من مهنته السابقة قبل الشهرة؟ طقاقه تقول ايه. ما كانت طقاقه تقول لا. انتهى

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