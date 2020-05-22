إغلاق حسابات خاصة بـ "التعليم"

نايف السالم (صدى):
أغلقت إدارات التعليم في مناطق المملكة، مئات الحسابات التابعة لها من الإدارات الفرعية والأقسام والبرامج والمشاريع التي تملك حسابات لها .
وجاء ذلك تنفيذاً لقرار وزير التعليم القاضي بحوكمة منصات التواصل الاجتماعي وقصرها على نشاطات وفئات معينة، إذ تم إلغاء حسابات وصل عدد المتابعين فيها إلى 60 ألف متابع.
وكان من بين تلك الحسابات : " إدارة التطوير المهني والنشاط الطلابي وتقنية المعلومات وشؤون المباني وغيرها في عدد من المناطق والمدن، وكذلك أقسام حملت أسماء مثل: قسم اللغة العربية والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية " .
يذكر أن وزير التعليم قد قرر ضبط حسابات التواصل الاجتماعي وفق دليل موحد، ومتابعة مستمرة للمحتوى المنشور؛ نظراً لما تمثله الحسابات الرسمية التابعة لوزارة التعليم من أهمية لجميع أفراد المجتمع.