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إغلاق حسابات خاصة بـ "التعليم"

Time منذ 35 دقيقة
Views 1205
إغلاق حسابات خاصة بـ "التعليم"

نايف السالم (صدى):
أغلقت إدارات التعليم في مناطق المملكة، مئات الحسابات التابعة لها من الإدارات الفرعية والأقسام والبرامج والمشاريع التي تملك حسابات لها .

وجاء ذلك تنفيذاً لقرار وزير التعليم القاضي بحوكمة منصات التواصل الاجتماعي وقصرها على نشاطات وفئات معينة، إذ تم إلغاء حسابات وصل عدد المتابعين فيها إلى 60 ألف متابع.

وكان من بين تلك الحسابات : " إدارة التطوير المهني والنشاط الطلابي وتقنية المعلومات وشؤون المباني وغيرها في عدد من المناطق والمدن، وكذلك أقسام حملت أسماء مثل: قسم اللغة العربية والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية " .

يذكر أن وزير التعليم قد قرر ضبط حسابات التواصل الاجتماعي وفق دليل موحد، ومتابعة مستمرة للمحتوى المنشور؛ نظراً لما تمثله الحسابات الرسمية التابعة لوزارة التعليم من أهمية لجميع أفراد المجتمع.

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أحدث التعليقات

هادي جبران الهاجري
حسبي الله ونعم الوكيل هذا شيطان لعنه الله عليه لابد من القصاص من هذا المجرم القذر تعاطي المخدرات والحشيش هذا النتيجه آلله لا يبلانا
عادل عبدالحي حمزة
اشلون 450 الف دينار كويتي تساوي نصف مليون ريال هو الدينار الكويتي بكام ريال سعودي احترمو عقول القراء ولا هو هبد وخلاص
ابوبدر
انا هنا اختلف معاكم صحيح العامل مخالف ويستاهل العقاب. بس العامل في بيته تجي تطلعه علشان تسوي له كمين. ماهي مقبولة؟!! يعني العامل لولا انك متصل عليه ما طلع. نفس الموضوع بالنسبة لاي احد يتصل به. يا اخي خالفوا العملاء . العيب في ابنائنا حنا اللي ما تقيدوا بانظمة بلدنا او اذا كان عميل ومقيم.
ابوبدر
ماهنا شيء بلاش.. الفنانات والفاشينيستات والمشهورات هذولي ثقوا تماما انهم دافعين الثمن مقدما. كلو بحقه. وحقه غااالي وباعوه علشان الشهرة والفلوس والسفر .
ابوبدر
ليه الواحد او الوحدة من المشاهير يستحي من مهنته السابقة قبل الشهرة؟ طقاقه تقول ايه. ما كانت طقاقه تقول لا. انتهى

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