تعذُّر رؤية هلال شوال

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فن وثقافة
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تعذُّر رؤية هلال شوال
منذ 21 دقيقة
1468
الرياض (صدى):
تعذّر رؤية هلال شهر شوال، اليوم الجمعة في تمير وسدير، وبالتالي فإن غدًا سيكون المكمل لشهر رمضان المبارك.
ويُنتظر الإعلان الرسمي من المحكمة العليا.
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أحدث التعليقات
عادل عبدالحي حمزة
اشلون 450 الف دينار كويتي تساوي نصف مليون ريال هو الدينار الكويتي بكام ريال سعودي احترمو عقول القراء ولا هو هبد وخلاص
ابوبدر
انا هنا اختلف معاكم صحيح العامل مخالف ويستاهل العقاب. بس العامل في بيته تجي تطلعه علشان تسوي له كمين. ماهي مقبولة؟!! يعني العامل لولا انك متصل عليه ما طلع. نفس الموضوع بالنسبة لاي احد يتصل به. يا اخي خالفوا العملاء . العيب في ابنائنا حنا اللي ما تقيدوا بانظمة بلدنا او اذا كان عميل ومقيم.
ابوبدر
ماهنا شيء بلاش.. الفنانات والفاشينيستات والمشهورات هذولي ثقوا تماما انهم دافعين الثمن مقدما. كلو بحقه. وحقه غااالي وباعوه علشان الشهرة والفلوس والسفر .
ابوبدر
ليه الواحد او الوحدة من المشاهير يستحي من مهنته السابقة قبل الشهرة؟ طقاقه تقول ايه. ما كانت طقاقه تقول لا. انتهى
الصمـت حكمة
قولوا عنها مرتزقة ، خائنة ، .... إلخ لكن بالله عليكم عفوا ألسنتكم عن الطعن في أعراض الناس فمن وقع في عرض مسلم أو مسلمة فقد نصب لنفسه موعداً للمحاكمة يوم القيامة وهو لا يدري هذه المحاكمة القاضي فيها هو علام الغيوب (سبحانه) والشهود هم الملائكة المقربون ! والإنسان في حاجة يومئذ للحسنة أن يأخذها لا أن تؤخذ منه ! يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء ، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار.
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