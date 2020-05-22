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شاهد.. أسراب الجرد في سماء المدينة المنورة

Time منذ 39 دقيقة
Views 1221
شاهد.. أسراب الجرد في سماء المدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
وثّق مقطع فيديو، أسراب الجراد في سماء منطقة المدينة المنورة.

وأعلن البنك الدولي موافقته على تخصيص مبلغ قياسي قدره 500 مليون دولار على شكل منح وقروض منخفضة الفائدة لمساعدة دول في أفريقيا والشرق الأوسط في مكافحة أسراب الجراد الصحراوي التي تقضي في طريقها على مساحات واسعة من المحاصيل والمراعي.

وقال مسؤول البنك الدولي هولجر كراي في تصريح صحفي اليوم : إن 4 من الدول الأكثر تضرراً، هي جيبوتي وأثيوبيا وكينيا وأوغندا"، ستحصل فوراً على 160 مليون دولار، مبيناً أنه بإمكان بعض الدول مثل اليمن والصومال وغيرهما من الدول المتضررة الاستفادة من التمويل حسب الحاجة.

وأضاف أن منطقة القرن الأفريقي تجد نفسها في قلب أسوأ انتشار نشهده للجراد خلال جيل، بل خلال أكثر من جيل على الأرجح“، مشيرًا إلى أن وباء فيروس كورونا المستجد يؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وقال البنك الدولي : إن أسراب الجراد غزت 23 دولة في شرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا في أكبر انتشار لها في 70 عاما.

وتهدد هذه الأسراب إمدادات الغذاء في شرق أفريقيا حيث يواجه 23 مليون شخص نقصا في الغذاء.

 

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
اشلون 450 الف دينار كويتي تساوي نصف مليون ريال هو الدينار الكويتي بكام ريال سعودي احترمو عقول القراء ولا هو هبد وخلاص
ابوبدر
انا هنا اختلف معاكم صحيح العامل مخالف ويستاهل العقاب. بس العامل في بيته تجي تطلعه علشان تسوي له كمين. ماهي مقبولة؟!! يعني العامل لولا انك متصل عليه ما طلع. نفس الموضوع بالنسبة لاي احد يتصل به. يا اخي خالفوا العملاء . العيب في ابنائنا حنا اللي ما تقيدوا بانظمة بلدنا او اذا كان عميل ومقيم.
ابوبدر
ماهنا شيء بلاش.. الفنانات والفاشينيستات والمشهورات هذولي ثقوا تماما انهم دافعين الثمن مقدما. كلو بحقه. وحقه غااالي وباعوه علشان الشهرة والفلوس والسفر .
ابوبدر
ليه الواحد او الوحدة من المشاهير يستحي من مهنته السابقة قبل الشهرة؟ طقاقه تقول ايه. ما كانت طقاقه تقول لا. انتهى
الصمـت حكمة
قولوا عنها مرتزقة ، خائنة ، .... إلخ لكن بالله عليكم عفوا ألسنتكم عن الطعن في أعراض الناس فمن وقع في عرض مسلم أو مسلمة فقد نصب لنفسه موعداً للمحاكمة يوم القيامة وهو لا يدري هذه المحاكمة القاضي فيها هو علام الغيوب (سبحانه) والشهود هم الملائكة المقربون ! والإنسان في حاجة يومئذ للحسنة أن يأخذها لا أن تؤخذ منه ! يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء ، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار.

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