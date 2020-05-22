سحب شعار مسيء لأولمبياد طوكيز 2020

وكالات (صدى):
أعلن رابطة إعلامية، عن سحب شعارًا لأولمبياد طوكيو 2020، يسخر من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وكان نادي المراسلين الأجانب في اليابان، قد عبر موقعه على الإنترنت، ومجلة تابعة له، تصميما للدائرة الأولمبية الشهيرة، تظهر فيها نتوءات تشبه شكل كوفيد-19.
من جانبها، وصفت اللجنة المنظمة المحلية الشعار بأنه مسيء وينتهك حقوق النشر، إذ قال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو: ” إنه مسيء للغاية.. عندما تفكر في الناس الذين عانوا حول العالم من فيروس كورونا “ .
وحذف نادي الصحفيين الأجانب تصميم الشعار، واعتذر عن نشره، فيما قال خلدون أزهري رئيس النادي: ”نود أن نعرب عن أسفنا العميق لأي شخص ربما تعرض للإساءة من هذه القضية، أو أي شخص فقد عزيزا لديه بسبب الفيروس. اسمحوا لي بالتعبير عن خالص التعازي“.
يذكر أن الأولمبياد، كانت قد تأجلت حتى يوليو المقبل؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، التي أودت بحياة نحو 800 شخص وأصابت 17 ألفا آخرين في اليابان.