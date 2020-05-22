مانشستر سيتي يدخل في سباق الحصول على "هافيرتز"

وكالات (صدى):
دخل نادي مانشستر سيتي، في سباق التعاقد مع النجم الألماني الشاب، كاي هافيرتز، لاعب باير ليفركوزن، في الميركاتو الصيفي .
وكشفت تقارير صحفية، أن الصفقة ربما تُكلف المان سيتي مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع اللاعب البالغ 20 عامًا من العمر.
ويواجه الفريق مهمة صعبة للتعاقد معه، إذ سيدخل في منافسة شديدة من مانشستر يونايتد، وتشيلسي، وليفربول.
يذكر أن الفريق الإنجليزي يرغب في التعاقد مع هافيرتز مع اقتراب رحيل النجم الإسباني، ديفيد سيلفا، البالغ من العمر 34 عامًا.
وتمكن هافيرتز، من إبراز اسمه كأحد أفضل المواهب في أوروبا الموسم الحالي، وقد سجل مع باير ليفركوزن 12 هدفًا، وصنع 8 في 35 مباراة.