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مانشستر سيتي يدخل في سباق الحصول على "هافيرتز"

Time منذ ساعة
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مانشستر سيتي يدخل في سباق الحصول على "هافيرتز"

وكالات (صدى):
دخل نادي مانشستر سيتي، في سباق التعاقد مع النجم الألماني الشاب، كاي هافيرتز، لاعب باير ليفركوزن، في الميركاتو الصيفي .

وكشفت تقارير صحفية، أن الصفقة ربما تُكلف المان سيتي مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع اللاعب البالغ 20 عامًا من العمر.

ويواجه الفريق مهمة صعبة للتعاقد معه، إذ سيدخل في منافسة شديدة من مانشستر يونايتد، وتشيلسي، وليفربول.

يذكر أن الفريق الإنجليزي يرغب في التعاقد مع هافيرتز مع اقتراب رحيل النجم الإسباني، ديفيد سيلفا، البالغ من العمر 34 عامًا.

وتمكن هافيرتز، من إبراز اسمه كأحد أفضل المواهب في أوروبا الموسم الحالي، وقد سجل مع باير ليفركوزن 12 هدفًا، وصنع 8 في 35 مباراة.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
اشلون 450 الف دينار كويتي تساوي نصف مليون ريال هو الدينار الكويتي بكام ريال سعودي احترمو عقول القراء ولا هو هبد وخلاص
ابوبدر
انا هنا اختلف معاكم صحيح العامل مخالف ويستاهل العقاب. بس العامل في بيته تجي تطلعه علشان تسوي له كمين. ماهي مقبولة؟!! يعني العامل لولا انك متصل عليه ما طلع. نفس الموضوع بالنسبة لاي احد يتصل به. يا اخي خالفوا العملاء . العيب في ابنائنا حنا اللي ما تقيدوا بانظمة بلدنا او اذا كان عميل ومقيم.
ابوبدر
ماهنا شيء بلاش.. الفنانات والفاشينيستات والمشهورات هذولي ثقوا تماما انهم دافعين الثمن مقدما. كلو بحقه. وحقه غااالي وباعوه علشان الشهرة والفلوس والسفر .
ابوبدر
ليه الواحد او الوحدة من المشاهير يستحي من مهنته السابقة قبل الشهرة؟ طقاقه تقول ايه. ما كانت طقاقه تقول لا. انتهى
الصمـت حكمة
قولوا عنها مرتزقة ، خائنة ، .... إلخ لكن بالله عليكم عفوا ألسنتكم عن الطعن في أعراض الناس فمن وقع في عرض مسلم أو مسلمة فقد نصب لنفسه موعداً للمحاكمة يوم القيامة وهو لا يدري هذه المحاكمة القاضي فيها هو علام الغيوب (سبحانه) والشهود هم الملائكة المقربون ! والإنسان في حاجة يومئذ للحسنة أن يأخذها لا أن تؤخذ منه ! يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء ، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار.

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