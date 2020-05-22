الدكتور محمد العيسى يُحدد عواقب التهرب من الزكاة في الدنيا والآخرة (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
حدد أمين عام رابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد العيسى، العواقب الوخيمة للتهرب من الزكاة في الدنيا والآخرة.
وقال خلال برنامج "بالتي هي أحسن" : " هناك مع الأسف من تسُسول له نفسه بالأساليب الباطلة والحيل الخادعة للتهرب من الزكاة " .
وأضاف: " يخادعون الله وهو خادعهم، هؤلاء لن يسلم من شرٍ يأتي عليهم من حيث لا يحتسبون " .
وتابع: " قال الله تعالى ( يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ) ".
من جانبه، أوضح الشيخ سعد الشثري، أن وجوب زكاة الفطر يكون بغروب شمس ليلة العيد، ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين.
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