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متحدث الصحة: "عند درجات الحرارة العالية ممكن يتأثر الفيروس "

Time منذ ساعة
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متحدث الصحة: "عند درجات الحرارة العالية ممكن يتأثر الفيروس "

الرياض (صدى):
علّق المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على تأثير ارتفاع درجة الحرارة على قوة وسرعة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات فيروس كورونا : " هنالك دراسات موجودة ومحدودة وما زالت مستمرة حول قضية تأثر الفيروس بدرجة الحرارة، وعند درجات الحرارة العالية ممكن يتأثر الفيروس ويكون غير نشط ويصبح غير قادر على الإصابة " .

وأردف: " درجات حرارة الأجواء الحالية وليست درجة حرارة 50 أو 60 و70 درجة مئوية العالية جداً، لم يلاحظ فيها حتى الآن الأثر الكبير على نشاط الفيروس؛ قد تحد منه وقد لا تحد، وتبين بعض الدراسات في المستقبل مزيداً من المعلومات " .

وتابع: " لكن الأهم من ذلك أن الفيروس في حال اقتراب الأشخاص من بعضهم بعضاً وانتقال الرذاذ قد يكون قريباً وقد نكون في أماكن مغلقة أو في أماكن فيها أجواء معتدلة بوجود التكييف أو الرطوبة في بعض المواقع، وهذا قد لا يوفر درجة الحرارة أو البيئة اللازمة لتقليل نشاط الفيروس " .

وأشار إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة وصل إلى 67719 حالة، فيما سجلت الوزارة 2963 حالة تعافي جديدة ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 39,003، كما سجلت 13 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 364 حالة.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
اشلون 450 الف دينار كويتي تساوي نصف مليون ريال هو الدينار الكويتي بكام ريال سعودي احترمو عقول القراء ولا هو هبد وخلاص
ابوبدر
انا هنا اختلف معاكم صحيح العامل مخالف ويستاهل العقاب. بس العامل في بيته تجي تطلعه علشان تسوي له كمين. ماهي مقبولة؟!! يعني العامل لولا انك متصل عليه ما طلع. نفس الموضوع بالنسبة لاي احد يتصل به. يا اخي خالفوا العملاء . العيب في ابنائنا حنا اللي ما تقيدوا بانظمة بلدنا او اذا كان عميل ومقيم.
ابوبدر
ماهنا شيء بلاش.. الفنانات والفاشينيستات والمشهورات هذولي ثقوا تماما انهم دافعين الثمن مقدما. كلو بحقه. وحقه غااالي وباعوه علشان الشهرة والفلوس والسفر .
ابوبدر
ليه الواحد او الوحدة من المشاهير يستحي من مهنته السابقة قبل الشهرة؟ طقاقه تقول ايه. ما كانت طقاقه تقول لا. انتهى
الصمـت حكمة
قولوا عنها مرتزقة ، خائنة ، .... إلخ لكن بالله عليكم عفوا ألسنتكم عن الطعن في أعراض الناس فمن وقع في عرض مسلم أو مسلمة فقد نصب لنفسه موعداً للمحاكمة يوم القيامة وهو لا يدري هذه المحاكمة القاضي فيها هو علام الغيوب (سبحانه) والشهود هم الملائكة المقربون ! والإنسان في حاجة يومئذ للحسنة أن يأخذها لا أن تؤخذ منه ! يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء ، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار.

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