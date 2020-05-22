متحدث الصحة: "عند درجات الحرارة العالية ممكن يتأثر الفيروس "

الرياض (صدى):
علّق المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على تأثير ارتفاع درجة الحرارة على قوة وسرعة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات فيروس كورونا : " هنالك دراسات موجودة ومحدودة وما زالت مستمرة حول قضية تأثر الفيروس بدرجة الحرارة، وعند درجات الحرارة العالية ممكن يتأثر الفيروس ويكون غير نشط ويصبح غير قادر على الإصابة " .
وأردف: " درجات حرارة الأجواء الحالية وليست درجة حرارة 50 أو 60 و70 درجة مئوية العالية جداً، لم يلاحظ فيها حتى الآن الأثر الكبير على نشاط الفيروس؛ قد تحد منه وقد لا تحد، وتبين بعض الدراسات في المستقبل مزيداً من المعلومات " .
وتابع: " لكن الأهم من ذلك أن الفيروس في حال اقتراب الأشخاص من بعضهم بعضاً وانتقال الرذاذ قد يكون قريباً وقد نكون في أماكن مغلقة أو في أماكن فيها أجواء معتدلة بوجود التكييف أو الرطوبة في بعض المواقع، وهذا قد لا يوفر درجة الحرارة أو البيئة اللازمة لتقليل نشاط الفيروس " .
وأشار إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة وصل إلى 67719 حالة، فيما سجلت الوزارة 2963 حالة تعافي جديدة ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 39,003، كما سجلت 13 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 364 حالة.