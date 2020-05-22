صور قديمة تُجسد طفولة ومراهقة البطل المصري أحمد المنسي

القاهرة (صدى):
كشفت صور قديمة، البطل المصري العقيد أركان حرب أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة بالجيش المصري، وهو في طفولته ومراهقته.
وتوضح الصور علاقته الأسرية الجيدة، خاصة بوالدته، وهو ما تم ذكره في مسلسل "الاختيار" الذي يُجسد سيرته وبطولاته في القوات المسلحة المصرية.
يذكر أن البطل المنسي استشهد في 7 يوليو 2017 خلال أحداث الهجوم على كمين البرث نتيجة إصابته بطلقة ناري.
وشن الإرهابيين في الرابعة من صباح يوم 7 يوليو 2017، هجومًا عنيفًا على كمين "مربع البرث"، ما أدى إلى استشهاد العقيد المنسي بالإضافة إلى استشهاد عدد كبير من أفراد الكمين، الذين رفضوا الاستسلام وقاتلوا حتى صعدت أرواحهم إلى السماء.
وتقع قرية البرث في جنوب رفح، بالقرب من المنطقة الحدودية بين رفح والشيخ زويد، وتبرز أهمية مربع البرث من الناحيتين اللوجيستية والأمنية، في أنه يعد من النقاط التي تربط بين وسط سيناء من جهة ورفح والشيخ زويد من جهة آخرى.