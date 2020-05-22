توقعات بارتفاع حركة مبيعات السيارات في المملكة

الرياض (صدى):
توقّع رئيس لجنة التجارة بغرفة تجارة وصناعة الشرقية هاني العفالق، أن ترتفع حركة مبيعات في المملكة خلال الفترة المقبلة.
وكشف "العفالق"، أن الفترة القادم ستشهد زيادة في المبيعات على خلفية قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% مقابل 5%.
وأضاف: " المستهلك الراغب في الشراء يحاول اقتناص الفرصة قبل التطبيق الفعلي لضريبة القيمة المضافة مطلع يوليو القادم، الأمر الذي قد يرفع أسعار المركبات بشكل نسبي " .
وتابع: “ يوجد حاليًا طلب ملحوظ على المركبات مع نمو في الحركة الشرائية، إلا أنه مؤقت ” .