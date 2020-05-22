نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

توقعات بارتفاع حركة مبيعات السيارات في المملكة

Time منذ 42 دقيقة
Views 1628
توقعات بارتفاع حركة مبيعات السيارات في المملكة

الرياض (صدى):
توقّع رئيس لجنة التجارة بغرفة تجارة وصناعة الشرقية هاني العفالق، أن ترتفع حركة مبيعات في المملكة خلال الفترة المقبلة.

وكشف "العفالق"، أن الفترة القادم ستشهد زيادة في المبيعات على خلفية قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% مقابل 5%.

وأضاف: " المستهلك الراغب في الشراء يحاول اقتناص الفرصة قبل التطبيق الفعلي لضريبة القيمة المضافة مطلع يوليو القادم، الأمر الذي قد يرفع أسعار المركبات بشكل نسبي " .

وتابع: “ يوجد حاليًا طلب ملحوظ على المركبات مع نمو في الحركة الشرائية، إلا أنه مؤقت ” .

Time واتساب

أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
اشلون 450 الف دينار كويتي تساوي نصف مليون ريال هو الدينار الكويتي بكام ريال سعودي احترمو عقول القراء ولا هو هبد وخلاص
ابوبدر
انا هنا اختلف معاكم صحيح العامل مخالف ويستاهل العقاب. بس العامل في بيته تجي تطلعه علشان تسوي له كمين. ماهي مقبولة؟!! يعني العامل لولا انك متصل عليه ما طلع. نفس الموضوع بالنسبة لاي احد يتصل به. يا اخي خالفوا العملاء . العيب في ابنائنا حنا اللي ما تقيدوا بانظمة بلدنا او اذا كان عميل ومقيم.
ابوبدر
ماهنا شيء بلاش.. الفنانات والفاشينيستات والمشهورات هذولي ثقوا تماما انهم دافعين الثمن مقدما. كلو بحقه. وحقه غااالي وباعوه علشان الشهرة والفلوس والسفر .
ابوبدر
ليه الواحد او الوحدة من المشاهير يستحي من مهنته السابقة قبل الشهرة؟ طقاقه تقول ايه. ما كانت طقاقه تقول لا. انتهى
الصمـت حكمة
قولوا عنها مرتزقة ، خائنة ، .... إلخ لكن بالله عليكم عفوا ألسنتكم عن الطعن في أعراض الناس فمن وقع في عرض مسلم أو مسلمة فقد نصب لنفسه موعداً للمحاكمة يوم القيامة وهو لا يدري هذه المحاكمة القاضي فيها هو علام الغيوب (سبحانه) والشهود هم الملائكة المقربون ! والإنسان في حاجة يومئذ للحسنة أن يأخذها لا أن تؤخذ منه ! يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء ، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار.

أخر الأخبار

خدمة «فرجت»: سداد مديونية (922) مواطناً ومقيماً من المحكومين في قضايا مالية غير جنائية بأكثر من (119) مليون ريال
خدمة «فرجت»: سداد مديونية (922) مواطناً ومقيماً من المحكومين في قضايا مالية غير جنائية بأكثر من (119) مليون ريال
Time منذ 3 دقائق Views 1054
حادث تصادم مروع
حادث تصادم مروع
Time منذ 3 دقائق Views 140
شاهد.. أمواج من السيول تغطي وادي القوباء جنوب غرب بيشة
شاهد.. أمواج من السيول تغطي وادي القوباء جنوب غرب بيشة
Time منذ 4 دقائق Views 1120
بالفيديو.. القبض على مواطن استعرض بحيازة سلاح ناري بالرياض
بالفيديو.. القبض على مواطن استعرض بحيازة سلاح ناري بالرياض
Time منذ 5 دقائق Views 1078
الزحمة في احد المطاعم
الزحمة في احد المطاعم
Time منذ 6 دقائق Views 166
مضاربة بين عمال
مضاربة بين عمال
Time منذ 7 دقائق Views 169
سرقة جوال امرأة بطريقة ماكرة
سرقة جوال امرأة بطريقة ماكرة
Time منذ 7 دقائق Views 178
شاف الموت قدامه
شاف الموت قدامه
Time منذ 10 دقائق Views 175
القبض على شيطان اغتصب رضيعة
القبض على شيطان اغتصب رضيعة
Time منذ 14 دقيقة Views 173
الأنشطة المستثناة من الحظر الكلي ومواعيد العمل بها
الأنشطة المستثناة من الحظر الكلي ومواعيد العمل بها
Time منذ 17 دقيقة Views 1435