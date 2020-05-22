شاهد.. التحدي الخيري لـ «آل الشيخ وآل سويلم» يلفت أنظار العالم

ماجد محمد (صدى):
تحدَّثت وسائل إعلام لاتينية وأوروبية، عن المباراة الخيرية التي أُجريت بين المستشار تركي آل الشيخ وسعود آل سويلم رئيس نادي النصر السابق.
يذكر أن المباراة ستنعقد عبر "البلايستيشن" اليوم الجمعة، وسيكون ريعها إلى منصة جود الإسكان.
وذكرت صحيفة "غلوبو" البرازيلية، أنها " مباراة خيرية تفوز بدعم مارادونا وميسي ونجوم آخرين " ، مضيفة: " ستجلب المواجهة بين مالك ألميريا الإسباني والرئيس السابق للنصر السعودي الدعم بمبالغ كبيرة للأسر المحتاجة ".
وتابعت: " ستقام المباراة بين فريقي ألميريا والنصر في لعبة "فيفا 2020"، ووجد التحدي دعما من شخصيات هامة في كرة القدم، مثل رونالدو البرازيلي ومارادونا وميسي، بالإضافة إلى المدرب البرتغالي مورينيو ومواطنه جيسوس الموجود حاليا في فلامنغو " .
كما قالت صحيفة "بولافيب" الشهيرة في أمريكا الجنوبية : " يلعب تركي آل الشيخ دور البطولة في مباراة خيرية، بدعم من شخصيات كروية مثل مارادونا وميسي ورونالدينيو، وسيقام تحدي "البلايستيشن" بهدف خيري ومن أجل مساعدة المحتاجين، ولهذا السبب تضامن نجوم كرة القدم حول العالم مع المبادرة على شبكات التواصل الاجتماعي " .
بينما قالت صحيفة "كيدينسير" الإسبانية: "مالك ألميريا جمع نجوم العالم حول تحدي خيري، ووحده تركي آل الشيخ من تمكن من جمع ميسي ومارادونا ورونالدو والعديد من الشخصيات الأخرى في غضون أيام قليلة " ، متابعة: " بعث العديد من المشاهير رسائل دعمهم إلى تركي آل الشيخ، الذي سيشارك في مباراة خيرية عبر البلايستيشن " .
وكانت وزارتي الرياضة والإسكان، قد أطلقتها مسابقة "دوري جود" بالتعاون مع منصّة جود الإسكان في مايو الجاري.