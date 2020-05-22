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شاهد.. التحدي الخيري لـ «آل الشيخ وآل سويلم» يلفت أنظار العالم

Time منذ ساعة
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شاهد.. التحدي الخيري لـ «آل الشيخ وآل سويلم» يلفت أنظار العالم

ماجد محمد (صدى):
تحدَّثت وسائل إعلام لاتينية وأوروبية، عن المباراة الخيرية التي أُجريت بين المستشار تركي آل الشيخ وسعود آل سويلم رئيس نادي النصر السابق.

يذكر أن المباراة ستنعقد عبر "البلايستيشن" اليوم الجمعة، وسيكون ريعها إلى منصة جود الإسكان.

وذكرت صحيفة "غلوبو" البرازيلية، أنها " مباراة خيرية تفوز بدعم مارادونا وميسي ونجوم آخرين " ، مضيفة: " ستجلب المواجهة بين مالك ألميريا الإسباني والرئيس السابق للنصر السعودي الدعم بمبالغ كبيرة للأسر المحتاجة ".

وتابعت: " ستقام المباراة بين فريقي ألميريا والنصر في لعبة "فيفا 2020"، ووجد التحدي دعما من شخصيات هامة في كرة القدم، مثل رونالدو البرازيلي ومارادونا وميسي، بالإضافة إلى المدرب البرتغالي مورينيو ومواطنه جيسوس الموجود حاليا في فلامنغو " .

كما قالت صحيفة "بولافيب" الشهيرة في أمريكا الجنوبية : " يلعب تركي آل الشيخ دور البطولة في مباراة خيرية، بدعم من شخصيات كروية مثل مارادونا وميسي ورونالدينيو، وسيقام تحدي "البلايستيشن" بهدف خيري ومن أجل مساعدة المحتاجين، ولهذا السبب تضامن نجوم كرة القدم حول العالم مع المبادرة على شبكات التواصل الاجتماعي " .

بينما قالت صحيفة "كيدينسير" الإسبانية: "مالك ألميريا جمع نجوم العالم حول تحدي خيري، ووحده تركي آل الشيخ من تمكن من جمع ميسي ومارادونا ورونالدو والعديد من الشخصيات الأخرى في غضون أيام قليلة " ، متابعة: " بعث العديد من المشاهير رسائل دعمهم إلى تركي آل الشيخ، الذي سيشارك في مباراة خيرية عبر البلايستيشن " .

وكانت وزارتي الرياضة والإسكان، قد أطلقتها مسابقة "دوري جود" بالتعاون مع منصّة جود الإسكان في مايو الجاري.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
اشلون 450 الف دينار كويتي تساوي نصف مليون ريال هو الدينار الكويتي بكام ريال سعودي احترمو عقول القراء ولا هو هبد وخلاص
ابوبدر
انا هنا اختلف معاكم صحيح العامل مخالف ويستاهل العقاب. بس العامل في بيته تجي تطلعه علشان تسوي له كمين. ماهي مقبولة؟!! يعني العامل لولا انك متصل عليه ما طلع. نفس الموضوع بالنسبة لاي احد يتصل به. يا اخي خالفوا العملاء . العيب في ابنائنا حنا اللي ما تقيدوا بانظمة بلدنا او اذا كان عميل ومقيم.
ابوبدر
ماهنا شيء بلاش.. الفنانات والفاشينيستات والمشهورات هذولي ثقوا تماما انهم دافعين الثمن مقدما. كلو بحقه. وحقه غااالي وباعوه علشان الشهرة والفلوس والسفر .
ابوبدر
ليه الواحد او الوحدة من المشاهير يستحي من مهنته السابقة قبل الشهرة؟ طقاقه تقول ايه. ما كانت طقاقه تقول لا. انتهى
الصمـت حكمة
قولوا عنها مرتزقة ، خائنة ، .... إلخ لكن بالله عليكم عفوا ألسنتكم عن الطعن في أعراض الناس فمن وقع في عرض مسلم أو مسلمة فقد نصب لنفسه موعداً للمحاكمة يوم القيامة وهو لا يدري هذه المحاكمة القاضي فيها هو علام الغيوب (سبحانه) والشهود هم الملائكة المقربون ! والإنسان في حاجة يومئذ للحسنة أن يأخذها لا أن تؤخذ منه ! يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء ، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار.

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