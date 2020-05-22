بالصور..إغلاق 6 منشآت تجارية ببلدية العزيزية بسبب مخالفات

الرياض (صدى):
قال رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز بن حمدان الزهراني؛ أن الفِرَق الرقابية الميدانية أغلقت 6 منشآت تجارية ضمن نطاق البلدية وذلك لمخالفة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين
وأوضح أنه تم التأكيد على مراقبي صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية وتشديدها على المنشآت التجارية والغذائية، للتأكّد من التزامها في تطبيق الإجراءات الوقائية كافة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وأوضح بأن ذلك يعد حرصاً على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم، مشدّداً في الوقت ذاته على أن الفرق لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحال المخالفة