نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

مداهمة مراكز طائفة دينية سرية لتسببها في تفشي الوباء

Time منذ 32 دقيقة
Views 1521
مداهمة مراكز طائفة دينية سرية لتسببها في تفشي الوباء

سول (صدى):
ألقى الأمن بكوريا الجنوبية القبض على طائفة دينية سرية وداهمت مراكزها بعد اكتشاف أن الطائفة خلف انتشار جائحة كورونا في البلاد، حيث يعتقد أن خدمات العبادة ، التي كانت تتضمن جلوس أتباع الطائفة عن قرب وهتافهم بأصوات مرتفعة في أماكن سيئة التهوية.

واتهمت النيابة العامة أيضا مؤسس الطائفة "لي مان-هي" (89 عاما)، بتوجيه أوامر لأتباعه بعدم التعاون مع المسؤولين، ما أعاق جهود الدولة في احتواء "كوفيد–19"، رغم أنه ظهر أمام الكاميرات في الثاني من مارس، وانحنى أمام الشعب معتذرا عن نشر الفيروس "عن غير قصد.

وكانت حكومة سيئول وحكومة بلدية دايغو اتخذتا إجراءات قانونية ضد الطائفة وزعيمها، حيث رفعت سيئول دعوى ضده متهمة إياه بالتسبب في القتل وإلحاق الإصابات بالمواطنين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

مساعد الرشيد
والله ياجماعة الخير عيب عيب وحرم الناس في اوخر ايام رمضان تنتظر الفرج والمغفرة والعتق من النار من رب العالمين وانتم كبار سن وتلعبون بليستيشن خافوا الله
ابن حزم
كل عام وانتم بخير
ع ع
حشى
برق امصحا
هههههههههههههه😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍👍
زائر
أقذر خلق الله الاخونجية بائعي الأوطان أذناب تركيا وإيران

أخر الأخبار

بالفيديو .. متحدث الداخلية يعلن تطبيق منع التجول الكامل بدءً من اليوم
بالفيديو .. متحدث الداخلية يعلن تطبيق منع التجول الكامل بدءً من اليوم
Time منذ 27 ثانية Views 1009
بالفيديو.. الصحة تسجل 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا
بالفيديو.. الصحة تسجل 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 9 دقائق Views 1231
أندونيسيا تعلن أن أول أيام عيد الفطر الأحد القادم
أندونيسيا تعلن أن أول أيام عيد الفطر الأحد القادم
Time منذ 13 دقيقة Views 190
طريقة إضافة أبناء المطلقة في «حساب المواطن»
طريقة إضافة أبناء المطلقة في «حساب المواطن»
Time منذ 16 دقيقة Views 1200
بالفيديز.. تنظيم الاجتماع الاول لأمناء مجالس الشباب بحائل
بالفيديز.. تنظيم الاجتماع الاول لأمناء مجالس الشباب بحائل
Time منذ 22 دقيقة Views 1172
مداهمة مراكز طائفة دينية سرية لتسببها في تفشي الوباء
مداهمة مراكز طائفة دينية سرية لتسببها في تفشي الوباء
Time منذ 32 دقيقة Views 1521
إطلاق إصدار جديد لنظام تشغيل هواتف «آبل»
إطلاق إصدار جديد لنظام تشغيل هواتف «آبل»
Time منذ 36 دقيقة Views 1399
محاولات لصناعة كمامة تضئ عند رصد كورونا
محاولات لصناعة كمامة تضئ عند رصد كورونا
Time منذ 51 دقيقة Views 188
بالصور.. سحب العينة الأولى من الممارسات الصحيات القادمات من الهند
بالصور.. سحب العينة الأولى من الممارسات الصحيات القادمات من الهند
Time منذ 52 دقيقة Views 1559
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
Time منذ ساعة Views 1161