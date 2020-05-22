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فن وثقافة
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بالفيديو.. «طيران الجزيرة»: تكلفة السفر ستكون أكبر من مرحلة ما قبل كورونا
منذ ساعة
1551
خالد الظفيري (صدى):
قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة الكويتية مروان بودي بأن تكلفة السفر ستكون أكبر من مرحلة ما قبل كورونا.
وأضاف بودي بأن التدابير الاحترازية ستقلل انتشار الفيروس على الطائرات.
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أحدث التعليقات
مساعد الرشيد
والله ياجماعة الخير عيب عيب وحرم الناس في اوخر ايام رمضان تنتظر الفرج والمغفرة والعتق من النار من رب العالمين وانتم كبار سن وتلعبون بليستيشن خافوا الله
ابن حزم
كل عام وانتم بخير
ع ع
حشى
برق امصحا
هههههههههههههه😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍👍
زائر
أقذر خلق الله الاخونجية بائعي الأوطان أذناب تركيا وإيران
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