نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. «طيران الجزيرة»: تكلفة السفر ستكون أكبر من مرحلة ما قبل كورونا

Time منذ ساعة
Views 1551
بالفيديو.. «طيران الجزيرة»: تكلفة السفر ستكون أكبر من مرحلة ما قبل كورونا

خالد الظفيري (صدى):
قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة الكويتية مروان بودي بأن تكلفة السفر ستكون أكبر من مرحلة ما قبل كورونا.

وأضاف بودي بأن التدابير الاحترازية ستقلل انتشار الفيروس على الطائرات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

مساعد الرشيد
والله ياجماعة الخير عيب عيب وحرم الناس في اوخر ايام رمضان تنتظر الفرج والمغفرة والعتق من النار من رب العالمين وانتم كبار سن وتلعبون بليستيشن خافوا الله
ابن حزم
كل عام وانتم بخير
ع ع
حشى
برق امصحا
هههههههههههههه😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍👍
زائر
أقذر خلق الله الاخونجية بائعي الأوطان أذناب تركيا وإيران

أخر الأخبار

بالفيديو .. متحدث الداخلية يعلن تطبيق منع التجول الكامل بدءً من اليوم
بالفيديو .. متحدث الداخلية يعلن تطبيق منع التجول الكامل بدءً من اليوم
Time منذ 17 ثانية Views 1007
بالفيديو.. الصحة تسجل 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا
بالفيديو.. الصحة تسجل 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 9 دقائق Views 1225
أندونيسيا تعلن أن أول أيام عيد الفطر الأحد القادم
أندونيسيا تعلن أن أول أيام عيد الفطر الأحد القادم
Time منذ 12 دقيقة Views 189
طريقة إضافة أبناء المطلقة في «حساب المواطن»
طريقة إضافة أبناء المطلقة في «حساب المواطن»
Time منذ 16 دقيقة Views 1200
بالفيديز.. تنظيم الاجتماع الاول لأمناء مجالس الشباب بحائل
بالفيديز.. تنظيم الاجتماع الاول لأمناء مجالس الشباب بحائل
Time منذ 22 دقيقة Views 1167
مداهمة مراكز طائفة دينية سرية لتسببها في تفشي الوباء
مداهمة مراكز طائفة دينية سرية لتسببها في تفشي الوباء
Time منذ 32 دقيقة Views 1506
إطلاق إصدار جديد لنظام تشغيل هواتف «آبل»
إطلاق إصدار جديد لنظام تشغيل هواتف «آبل»
Time منذ 36 دقيقة Views 1394
محاولات لصناعة كمامة تضئ عند رصد كورونا
محاولات لصناعة كمامة تضئ عند رصد كورونا
Time منذ 51 دقيقة Views 188
بالصور.. سحب العينة الأولى من الممارسات الصحيات القادمات من الهند
بالصور.. سحب العينة الأولى من الممارسات الصحيات القادمات من الهند
Time منذ 51 دقيقة Views 1559
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
Time منذ ساعة Views 1158