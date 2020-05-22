ارهابي يعترف: الإخوان كلفوني بجمع معلومات عن سيناء لصنع افلام مفبركة

القاهرة (صدى):
اعترف أحد العناصر الإرهابية بسيناء بعد الإطاحة به بتكليفه من قبل قيادات الإخوان بجمع معلومات سياسية واجتماعية عن سيناء بهدف صناعة أفلام وثائقية مفبركة تسئ للجيش المصري والشرطة .
وأكد الإرهابي "سلامة سالم علي " الشهير بـ" سلامة البس " : ان هذه المعلومات يستخدمها الإخوان اللي شغالين في قنوات تركيا والترويج للشائعات في قناة الجزيرة القطرية .
وكشفت وزارة الداخلية المصرية استغلال "شركة تيم وان برودكشن للإنتاج الفني"، بمنطقة المعادى بالقاهرة، بالإضافة إلى استديو كائن بمنطقة عابدين بالقاهرة تحت أسم "بوهمين"، والتعاقد مع عدة شخصيات مأجورة لبث معلومات تسئ للدولة المصرية .