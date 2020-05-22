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وزير الشؤون الإسلامة يصدر تعميما بعدم إقامة صلاة عيد الفطر بالجوامع والمصليات

Time منذ 21 دقيقة
Views 1305
وزير الشؤون الإسلامة يصدر تعميما بعدم إقامة صلاة عيد الفطر بالجوامع والمصليات

الرياض (صدى):
وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم بعدم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بالجوامع والمصليات بالمملكة.

وأصدر الوزير تعميمًا لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة ينص على التأكيد على منسوبي المساجد؛ بعدم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1441هـ، في الجوامع والمصليات بالمملكة.

ويذكر أن التعميم ، إلحاقًا لما صدر بخصوص الإيقاف المؤقت للجُمَع والجماعات في جوامع ومساجد المملكة، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تُواصل الوزارة تنفيذها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

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أحدث التعليقات

مغرد
العيد يوم الأحد حسب التقويم ام القرى اكيد
د محمد ماجد بخش
كل مرحلة عددية التمثيل وحدة تمثيل مستقلة وهذا الارتباط البنائي سببه إشتراك جميع الوحدات بمركز ممثل موحد وهو النواة ومركز النواة وهي وحدة الذرة وهي وحدة العنصر وهي وحدة العنصر الممثل وهي وحدة تمثيل الفراغ حول المركز وهي وحدة تمثيل الارتباط وهي وحدة تمثيل الثبات وهي وحدة تمثيل الدرجة وهي وحدة تمثيل المجموع وهي وحدة تمثيل الفترة وهي وحدة تمثيل العدد وهي وحدة تمثيل الثقل الفراغي وهي وحدة تمثيل الثقالة وهي وحدة تمثيل المغناطيسية التي تصف درجة القياس وهي فترة العدد الممثل للدرجات الممثلة للفراغ الممثل للثقل الممثل بوحدات العناصر الرابطة وهي وحدة تمثيل ثقل العنصر العددي الثقالي أو الفراغي او المغناطيسي المحدد بمحاور العناصر او وحداتها العددية الممثلة والموصوفة بالجوار.
د محمد ماجد بخش
كل مرحلة عددية التمثيل وحدة تمثيل مستقلة وهذا الارتباط البنائي سببه إشتراك جميع الوحدات بمركز ممثل موحد وهو النواة ومركز النواة وهي وحدة الذرة وهي وحدة العنصر وهي وحدة العنصر الممثل وهي وحدة تمثيل الفراغ حول المركز وهي وحدة تمثيل الارتباط وهي وحدة تمثيل الثبات وهي وحدة تمثيل الدرجة وهي وحدة تمثيل المجموع وهي وحدة تمثيل الفترة وهي وحدة تمثيل العدد وهي وحدة تمثيل الثقل الفراغي وهي وحدة تمثيل الثقالة وهي وحدة تمثيل المغناطيسية التي تصف درجة القياس وهي فترة العدد الممثل للدرجات الممثلة للفراغ الممثل للثقل الممثل بوحدات العناصر الرابطة وهي وحدة تمثيل ثقل العنصر العددي الثقالي أو الفراغي او المغناطيسي المحدد بمحاور العناصر او وحداتها العددية الممثلة والموصوفة بالجوار.
د محمد ماجد بخش
كل مرحلة عددية التمثيل وحدة تمثيل مستقلة وهذا الارتباط البنائي سببه إشتراك جميع الوحدات بمركز ممثل موحد وهو النواة ومركز النواة وهي وحدة الذرة وهي وحدة العنصر وهي وحدة العنصر الممثل وهي وحدة تمثيل الفراغ حول المركز وهي وحدة تمثيل الارتباط وهي وحدة تمثيل الثبات وهي وحدة تمثيل الدرجة وهي وحدة تمثيل المجموع وهي وحدة تمثيل الفترة وهي وحدة تمثيل العدد وهي وحدة تمثيل الثقل الفراغي وهي وحدة تمثيل الثقالة وهي وحدة تمثيل المغناطيسية التي تصف درجة القياس وهي فترة العدد الممثل للدرجات الممثلة للفراغ الممثل للثقل الممثل بوحدات العناصر الرابطة وهي وحدة تمثيل ثقل العنصر العددي الثقالي أو الفراغي او المغناطيسي المحدد بمحاور العناصر او وحداتها العددية الممثلة والموصوفة بالجوار.
ابو عمار
حسبي الله عليها المجرمه .. شف لك ساحر يفك السحر عنك

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