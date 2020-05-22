فتاة تنتقم من زوجها بطريقة صادمة بعد زواجه من أخرى

أبوظبي (صدى):
في واقعة غريبة ، أقدم شاب إماراتي على رفع دعوى قضائية ضد زوجته يتهمها في عمل "سحر " له تسبب في عجزه الجنسي .
وفي التفاصيل ، فقد أكد الزوج أنه قرر الزواج بأخرى وأراد أن يُعلم زوجته وبالفعل صبر على أذاها له من باب غيرتها واجتهد للعدل بينها وبين زوجته الثانية .
وأضاف أن حال زوجته تبدًل بعدما علمت أن زوجته الثانية أنجبت وجن جنونها ، وهددته بعمل سحر له يعجزه جنسياً .
وأضاف :من يومها تبدل حالي، ولا أعرف ما حدث لي، فقدت رجولتي تماماً مع زوجتي الثانية، وانسدت نفسي عن الأولى وعن الدنيا كلها، واستمر الحال حتى الآن .
وأكد الشاب أنه زار أكثر من شيخ إلا أنهم عجزو عن فك العمل حسب قوله ، مطالباً بالثأر من زوجته التي هدت حياته رأساً على عقب .