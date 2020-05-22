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فتاة تنتقم من زوجها بطريقة صادمة بعد زواجه من أخرى

Time منذ 35 دقيقة
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فتاة تنتقم من زوجها بطريقة صادمة بعد زواجه من أخرى

أبوظبي (صدى):
في واقعة غريبة ، أقدم شاب إماراتي على رفع دعوى قضائية ضد زوجته يتهمها في عمل "سحر " له تسبب في عجزه الجنسي .

وفي التفاصيل ، فقد أكد الزوج أنه قرر الزواج بأخرى وأراد أن يُعلم زوجته وبالفعل صبر على أذاها له من باب غيرتها واجتهد للعدل بينها وبين زوجته الثانية .

وأضاف أن حال زوجته تبدًل بعدما علمت أن زوجته الثانية أنجبت وجن جنونها ، وهددته بعمل سحر له يعجزه جنسياً .

وأضاف :من يومها تبدل حالي، ولا أعرف ما حدث لي، فقدت رجولتي تماماً مع زوجتي الثانية، وانسدت نفسي عن الأولى وعن الدنيا كلها، واستمر الحال حتى الآن .

وأكد الشاب أنه زار أكثر من شيخ إلا أنهم عجزو عن فك العمل حسب قوله ، مطالباً بالثأر من زوجته التي هدت حياته رأساً على عقب .

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أحدث التعليقات

مغرد
العيد يوم الأحد حسب التقويم ام القرى اكيد
د محمد ماجد بخش
كل مرحلة عددية التمثيل وحدة تمثيل مستقلة وهذا الارتباط البنائي سببه إشتراك جميع الوحدات بمركز ممثل موحد وهو النواة ومركز النواة وهي وحدة الذرة وهي وحدة العنصر وهي وحدة العنصر الممثل وهي وحدة تمثيل الفراغ حول المركز وهي وحدة تمثيل الارتباط وهي وحدة تمثيل الثبات وهي وحدة تمثيل الدرجة وهي وحدة تمثيل المجموع وهي وحدة تمثيل الفترة وهي وحدة تمثيل العدد وهي وحدة تمثيل الثقل الفراغي وهي وحدة تمثيل الثقالة وهي وحدة تمثيل المغناطيسية التي تصف درجة القياس وهي فترة العدد الممثل للدرجات الممثلة للفراغ الممثل للثقل الممثل بوحدات العناصر الرابطة وهي وحدة تمثيل ثقل العنصر العددي الثقالي أو الفراغي او المغناطيسي المحدد بمحاور العناصر او وحداتها العددية الممثلة والموصوفة بالجوار.
د محمد ماجد بخش
كل مرحلة عددية التمثيل وحدة تمثيل مستقلة وهذا الارتباط البنائي سببه إشتراك جميع الوحدات بمركز ممثل موحد وهو النواة ومركز النواة وهي وحدة الذرة وهي وحدة العنصر وهي وحدة العنصر الممثل وهي وحدة تمثيل الفراغ حول المركز وهي وحدة تمثيل الارتباط وهي وحدة تمثيل الثبات وهي وحدة تمثيل الدرجة وهي وحدة تمثيل المجموع وهي وحدة تمثيل الفترة وهي وحدة تمثيل العدد وهي وحدة تمثيل الثقل الفراغي وهي وحدة تمثيل الثقالة وهي وحدة تمثيل المغناطيسية التي تصف درجة القياس وهي فترة العدد الممثل للدرجات الممثلة للفراغ الممثل للثقل الممثل بوحدات العناصر الرابطة وهي وحدة تمثيل ثقل العنصر العددي الثقالي أو الفراغي او المغناطيسي المحدد بمحاور العناصر او وحداتها العددية الممثلة والموصوفة بالجوار.
د محمد ماجد بخش
كل مرحلة عددية التمثيل وحدة تمثيل مستقلة وهذا الارتباط البنائي سببه إشتراك جميع الوحدات بمركز ممثل موحد وهو النواة ومركز النواة وهي وحدة الذرة وهي وحدة العنصر وهي وحدة العنصر الممثل وهي وحدة تمثيل الفراغ حول المركز وهي وحدة تمثيل الارتباط وهي وحدة تمثيل الثبات وهي وحدة تمثيل الدرجة وهي وحدة تمثيل المجموع وهي وحدة تمثيل الفترة وهي وحدة تمثيل العدد وهي وحدة تمثيل الثقل الفراغي وهي وحدة تمثيل الثقالة وهي وحدة تمثيل المغناطيسية التي تصف درجة القياس وهي فترة العدد الممثل للدرجات الممثلة للفراغ الممثل للثقل الممثل بوحدات العناصر الرابطة وهي وحدة تمثيل ثقل العنصر العددي الثقالي أو الفراغي او المغناطيسي المحدد بمحاور العناصر او وحداتها العددية الممثلة والموصوفة بالجوار.
ابو عمار
حسبي الله عليها المجرمه .. شف لك ساحر يفك السحر عنك

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