الكويكبي ينصح اللاعبين باتباع حمية غذائية وعدم زيادة الوزن

ماجد محمد (صدى):
نصح المحلل الفني علاء الكويكبي، اللاعبين باتباع الحمية الغذائية والحرص على عدم زيادة الوزن خلال فترة التوقف، وممارسة التمارين المنزلية على الأجهزة المتوفرة لديهم
وقال الكويكبي أنه يستبعدعودة المنافسات الرياضية بما فيها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الفترة القريبة المقبلة، موضحاً أن ذلك يعد أمراً صعباً في ظل توقف النشاط الرياضي لأكثر من شهرين بسبب جائحة كورونا العالمية.
وأضاف بأن عودة الدوري ربما تكون سبباً في نقل العدوى بين اللاعبين، بل ربما يصاب عدد كبير منهم بإصابات عضلية بسبب ضغط المباريات لإنهاء الموسم كونه الحل الوحيد أمام صناع القرار في الاتحاد السعودي لكرة القدم في حالة قرروا استئناف المسابقات المحلية».