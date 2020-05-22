أول دولة عربية تقرر فتح المساجد والمقاهي وتخفف الإجراءات الاحترازية

تونس (صدى):
في أول قرار بين الدول العربية ، قررت تونس إعادة فتح المساجد والمقاهي والمطاعم والفنادق في 4 يونيو المقبل .
وأكدت الحكومة التونسية أنه يمكن تعديل القرارات وفقاً للحالة الوبائية ، مشيرة إلى افتتاح المطاعم والمقاهي بنصف طاقتها الإستيعابية .
كما قررت إلزام المواطنين بوضع الأقنعة في 14 يونيو وزيادة جميع الإجراءات الإحترازية كالتباعد الإجتماعي والنظافة ، مشيرة إلى العمل حالياً على وضع ضوابط للعمل بالمنشآت السياحية .
وقررت استئناف الدراسة الجامعية في 8 يونيو والسماح للطلبة فقط بالتنقل بين المحافظات .