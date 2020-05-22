الجيش الليبي: إسقاط طائرة تركية مسيرة والساعات القليلة مؤلمة على «المعتوه وأتباعه»

طرابلس (صدى):
نجحت قوات الدفاع الجوي بالجيش الليبي في إسقاط طائرة تركية مسيرة في مدينة ترهونة شرق طرابلس .
وأفادت مصادر أن الطائرة كانت على وشك قصف مدنيين في عدة مواقع قبل لحظات من تدميرها .
من جانبه ، أكد رئيس أركان القوات الجوية بالجيش الليبي صقر الجروشي أن سلاح الجو سينفذ أكبر عملية جوية في تاريخ ليبيا ، قائلاً : الساعات المقبلة ستكون مؤلمة جدا على “المعتوه وأتباعه” في إشارة إلى "أردوغان " .
كما أكد أن جميع المرتزقة السوريين والمواقع التركية في المدن الليبية المحتلة هدف مشروع للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر .