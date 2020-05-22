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«الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة على جازان

Time منذ 10 دقائق
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«الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة على جازان

جازان (صدى):
حذرت الهيئة العامة لأرصاد وحماية البيئة منطقة جازان اليوم الجمعة من سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية مما يسبب تدني في مدى الرؤية .

وأكدت الأرصاد أن التحذير يشمل أبو عريش ، والحرث ، والدائر ، والريث ، والعارضة ، وفيفا ، وهروب ، وذلك من الساعة الواحدة ظهراً وحتى السابعة مساءً .

من جانبه ، أهاب الدفاع المدني بالإلتزام بتعليمات السلامة والبعد عن مجاري السيول والمرتفعات ، وأسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة ، والأجسام المتحركة أثناء نشاط الرياح ، مؤكداً على رفع الجاهزية استعداداً لأية مخاطر .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه مساكين
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
دعوني أطلق لكم جدولا دوريا على الهواء مباشرة من الآلاف المؤلفة الاحتمالات الممكنة 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 02 01 10 09 08 07 06 05 04 03 18 17 16 15 14 13 12 11 26 25 24 23 22 21 20 19 24 25 26 27 28 29 30 31 36 35 34 33 32 31 30 29 44 43 42 41 40 39 38 37 42 43 44 45 46 47 48 49 54 53 52 51 50 49 48 47 62 61 60 59 58 57 56 55 70 69 68 67 66 65 64 63 76 75 74 73 72 71 70 69 74 75 76 77 78 79 80 81 86 85 84 83 82 81 80 79 94 93 92 91 90 89 88 87 02 01 00 99 98 97 96 95 08 07 06 05 04 03 02 01 18 17 16 15 14 13 12 11 وهنا يتجلى تمثيل الثقل الفراغي لعدد العناصر الممثلة لعدد الذرات في وحدة العنصر وفي كل وحدة عنصر ممثلة لوحدة مجموع أو ثبات أو ارتباط ممثل للثقل أو المغناطيسية او الكتلة الكلية بدلالة وحدة مركزية هي وحدة مجموع العناصر أو الذرة وهي العدد الذري الممثلة لجميع الوحدات حول مركز ممثل هو موقع عرض العنصر بتمثيل بنائي فراغي ثابت.
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ع. س. ع
منصور البلوي اندعس على غاربة من الرجال المطانيخ واصبح من الماضي ذهب إلى مزبلة التاريخ غير مأسوف علية

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