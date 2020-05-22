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الكشف عن هوية منفذ الهجوم الإرهابي على قاعدة كوربوس كريستي الأمريكية

Time منذ ساعة
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الكشف عن هوية منفذ الهجوم الإرهابي على قاعدة كوربوس كريستي الأمريكية

واشنطن (صدى):
كشفت تقارير صادرة عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على التحقيق في الحادث الإرهابي الذي وقع بداخل قاعدة كوربوس كريستي الجوية، حيث أقدم رجل على إطلاق النار بالقاعدة و قُتل على أثرها بأنه يدعى آدم الساحلي من سكان مدينة كوربوس كريستي.

وقالت التقارير بأن مكتب الـتحقيقات الفيدرالي FBI خلص إلى أن هذة العملية إرهابية، خاصة بعد أن كتب عبر حسابه على "تويتر" أنه "يحب المجاهدين" و"سيفه مسلط على رقاب من يطعن بهم.

وأقادت التقارير بأن الساحلي "20" عام ولد في سوريا و يحظى بحق الإقامة في الولايات المتحدة، ويعتقد أنه خضع للإيديولوجية السلفية المتطرفة، حيث كشفت حسابات التواصل الإجتماعي تعود لمطلق النارعن تأييده لداعش والقاعدة.

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أحدث التعليقات

مغرد
العيد يوم الأحد حسب التقويم ام القرى اكيد
د محمد ماجد بخش
كل مرحلة عددية التمثيل وحدة تمثيل مستقلة وهذا الارتباط البنائي سببه إشتراك جميع الوحدات بمركز ممثل موحد وهو النواة ومركز النواة وهي وحدة الذرة وهي وحدة العنصر وهي وحدة العنصر الممثل وهي وحدة تمثيل الفراغ حول المركز وهي وحدة تمثيل الارتباط وهي وحدة تمثيل الثبات وهي وحدة تمثيل الدرجة وهي وحدة تمثيل المجموع وهي وحدة تمثيل الفترة وهي وحدة تمثيل العدد وهي وحدة تمثيل الثقل الفراغي وهي وحدة تمثيل الثقالة وهي وحدة تمثيل المغناطيسية التي تصف درجة القياس وهي فترة العدد الممثل للدرجات الممثلة للفراغ الممثل للثقل الممثل بوحدات العناصر الرابطة وهي وحدة تمثيل ثقل العنصر العددي الثقالي أو الفراغي او المغناطيسي المحدد بمحاور العناصر او وحداتها العددية الممثلة والموصوفة بالجوار.
د محمد ماجد بخش
كل مرحلة عددية التمثيل وحدة تمثيل مستقلة وهذا الارتباط البنائي سببه إشتراك جميع الوحدات بمركز ممثل موحد وهو النواة ومركز النواة وهي وحدة الذرة وهي وحدة العنصر وهي وحدة العنصر الممثل وهي وحدة تمثيل الفراغ حول المركز وهي وحدة تمثيل الارتباط وهي وحدة تمثيل الثبات وهي وحدة تمثيل الدرجة وهي وحدة تمثيل المجموع وهي وحدة تمثيل الفترة وهي وحدة تمثيل العدد وهي وحدة تمثيل الثقل الفراغي وهي وحدة تمثيل الثقالة وهي وحدة تمثيل المغناطيسية التي تصف درجة القياس وهي فترة العدد الممثل للدرجات الممثلة للفراغ الممثل للثقل الممثل بوحدات العناصر الرابطة وهي وحدة تمثيل ثقل العنصر العددي الثقالي أو الفراغي او المغناطيسي المحدد بمحاور العناصر او وحداتها العددية الممثلة والموصوفة بالجوار.
د محمد ماجد بخش
كل مرحلة عددية التمثيل وحدة تمثيل مستقلة وهذا الارتباط البنائي سببه إشتراك جميع الوحدات بمركز ممثل موحد وهو النواة ومركز النواة وهي وحدة الذرة وهي وحدة العنصر وهي وحدة العنصر الممثل وهي وحدة تمثيل الفراغ حول المركز وهي وحدة تمثيل الارتباط وهي وحدة تمثيل الثبات وهي وحدة تمثيل الدرجة وهي وحدة تمثيل المجموع وهي وحدة تمثيل الفترة وهي وحدة تمثيل العدد وهي وحدة تمثيل الثقل الفراغي وهي وحدة تمثيل الثقالة وهي وحدة تمثيل المغناطيسية التي تصف درجة القياس وهي فترة العدد الممثل للدرجات الممثلة للفراغ الممثل للثقل الممثل بوحدات العناصر الرابطة وهي وحدة تمثيل ثقل العنصر العددي الثقالي أو الفراغي او المغناطيسي المحدد بمحاور العناصر او وحداتها العددية الممثلة والموصوفة بالجوار.
ابو عمار
حسبي الله عليها المجرمه .. شف لك ساحر يفك السحر عنك

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