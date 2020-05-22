الكشف عن هوية منفذ الهجوم الإرهابي على قاعدة كوربوس كريستي الأمريكية

واشنطن (صدى):
كشفت تقارير صادرة عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على التحقيق في الحادث الإرهابي الذي وقع بداخل قاعدة كوربوس كريستي الجوية، حيث أقدم رجل على إطلاق النار بالقاعدة و قُتل على أثرها بأنه يدعى آدم الساحلي من سكان مدينة كوربوس كريستي.
وقالت التقارير بأن مكتب الـتحقيقات الفيدرالي FBI خلص إلى أن هذة العملية إرهابية، خاصة بعد أن كتب عبر حسابه على "تويتر" أنه "يحب المجاهدين" و"سيفه مسلط على رقاب من يطعن بهم.
وأقادت التقارير بأن الساحلي "20" عام ولد في سوريا و يحظى بحق الإقامة في الولايات المتحدة، ويعتقد أنه خضع للإيديولوجية السلفية المتطرفة، حيث كشفت حسابات التواصل الإجتماعي تعود لمطلق النارعن تأييده لداعش والقاعدة.