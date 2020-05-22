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إيداع 215.4 مليون ريال دعم مايو والأثر الرجعي للمنشآت الصغيرة

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إيداع 215.4 مليون ريال دعم مايو والأثر الرجعي للمنشآت الصغيرة

الرياض (صدى):
أودع صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف " 215.4 مليون ريال في الحسابات البنكية للمنشآت المستفيدة من برنامج "دعم التوظيف"؛ تمثل 110.7 ملايين ريال منها قيمة الدعم المالي عن شهر مايو لـ 50,590 مستفيدا ومستفيدة، ومبلغ 81.2 مليون ريال قيمة الدعم المالي عن الأثرالرجعي لشهر فبراير، ومبلغ 11.1 مليون ريال عن الأثر الرجعي لشهر مارس، ومبلغ 12.2 مليون ريال عن الأثر الرجعي لشهر أبريل ، حيث استكمل الصندوق ايداع مبالغ الدعم لشهري مارس وأبريل للمنشآت التي أكملت إجراءات التسجيل حتى تاريخ 10 مايو الماضي، وهو التاريخ المحدد لانتهاء فترة التسجيل للاستفادة من الأثر الرجعي للبرنامج.

ويأتي تقديم الصندوق لموعد صرف الدعم المالي للبرنامج عن شهر مايو، لتصادف التاريخ المحدد للصرف يوم 28 مايو مع إجازة عيد الفطرالمبارك للقطاعين العام والخاص، كما يأتي برنامج "دعم التوظيف" ضمن أولى مبادرات الدعم الحكومي التي أطلقها الصندوق، لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أداءها، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا (COVID-19).

وأكد "هدف" استمرار استقبال طلبات التسجيل لمنشآت القطاع الخاص، للاستفادة من دعم برنامج "دعم التوظيف" لأجور السعوديين والسعوديات، حيث يدعم البرنامج أجور المواطنين والمواطنات في جميع الوظائف والمهن بمختلف منشآت القطاع الخاص، بنسبة تبدأ من 30 % وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح الأجر بين 4 آلاف و 15 ألف ريال.

كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10 % عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في محتلف المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50 % من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

وأشار الصندوق إلى أن آلية الدعم للبرنامج تقوم على إيداع الدعم نهاية الشهر المستحق في الحسابات البنكية للمنشآت، بالإضافة إلى شهر سابق للمنشآت المستفيدة من الأثر الرجعي للبرنامج.

وجدد الصندوق دعوته لمنشآت القطاع الخاص للتسجيل إلكترونيًا والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال الدخول إلى صفحة البرنامجعلى البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط من هنــــــا .

وتفعيل "برنامج دعم التوظيف"، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

يُشار إلى أن برنامج " دعم التوظيف " يأتي ضمن حزمة من المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة التي أطلقتها المملكة لدعم القطاعالخاص والمساهمة في الحد من الآثار الاقتصادية، وتأكيداً لدور القطاع الخاص كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية، ولمزيد من المعلومات حول المبادرات وآلية الاستفادة منها، يمكن زيارة صفحة المبادرات الرئيسة من خلال الرابط التالي من هنـــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه مساكين
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
دعوني أطلق لكم جدولا دوريا على الهواء مباشرة من الآلاف المؤلفة الاحتمالات الممكنة 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 02 01 10 09 08 07 06 05 04 03 18 17 16 15 14 13 12 11 26 25 24 23 22 21 20 19 24 25 26 27 28 29 30 31 36 35 34 33 32 31 30 29 44 43 42 41 40 39 38 37 42 43 44 45 46 47 48 49 54 53 52 51 50 49 48 47 62 61 60 59 58 57 56 55 70 69 68 67 66 65 64 63 76 75 74 73 72 71 70 69 74 75 76 77 78 79 80 81 86 85 84 83 82 81 80 79 94 93 92 91 90 89 88 87 02 01 00 99 98 97 96 95 08 07 06 05 04 03 02 01 18 17 16 15 14 13 12 11 وهنا يتجلى تمثيل الثقل الفراغي لعدد العناصر الممثلة لعدد الذرات في وحدة العنصر وفي كل وحدة عنصر ممثلة لوحدة مجموع أو ثبات أو ارتباط ممثل للثقل أو المغناطيسية او الكتلة الكلية بدلالة وحدة مركزية هي وحدة مجموع العناصر أو الذرة وهي العدد الذري الممثلة لجميع الوحدات حول مركز ممثل هو موقع عرض العنصر بتمثيل بنائي فراغي ثابت.
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ع. س. ع
منصور البلوي اندعس على غاربة من الرجال المطانيخ واصبح من الماضي ذهب إلى مزبلة التاريخ غير مأسوف علية

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