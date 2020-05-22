ثغرات أمنية خطيرة تهدد أمان الهواتف بسبب البلوتوث

وكالات (صدى):
قال باحثون بأنهم اكتشفوا ثغرات تقنية خطيرة في البلوتوث قد تهدد خصوصية مليارات الأجهزة الإلكترونية، موضحين بأن هذة الثغرات مرتبطة، بهجمات انتحال هوية البلتوث والتي تحصل، بين الأجهزة التي تدعم تقنيات BRو EDR
وتابع الباحثون أن الهجمات تستهدف، مجموعات كبيرة ومتنوعة من الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف والحواسب الشخصية واللوحية، ودون أن يدرك صاحب الجهاز المخترق أن جهازه تعرض للاختراق.
وأوضح الباحثون أن هذه العمليات تحدث عادة مع الأجهزة الإلكترونية التي تم اقترانها لاسلكيا مع أجهزة أخرى، فلا يطلب الجهاز من مستخدمه إدخال كلمة مرور خاصة لإقرانه مع جهاز كان قد تعرف على رمزه الإلكتروني، وبهذه الحالة يمكن للمخترقين استعمال أجهزة برموز إلكترونية مشابهة لرموز الأجهزة التي كانت قد اتصلت مع جهاز الضحية، واخراق أجهزة ضحاياهم.