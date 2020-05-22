بالفيديو.. رسالة حقيقية بصوت البطل أحمد المنسي من داخل «ملحمة البرث»

القاهرة (صدى):
أظهر تسجيل صوتي، آخر رسالة للبطل المصري أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة بالجيش المصري، قبل دقائق من استشهاده في " ملحمة البرث " بسيناء.
وأوصى " المنسي " رجاله بأن يظلوا على العهد وألا يسمحوا برفع علم التكفيريين فوق الكمين، وألا يتركوهم يأخذوا أي عسكري حيًا أو شهيدًا من الكمين.
كما قال " المنسي " في التسجيل الصوتي أثناء قتاله في الملحمة : " الله أكبر لكل أبطال شمال سيناء، يمكن تكون دي آخر لحظات حياتي في الدنيا، أنا لسه عايش في هجوم لجماعة الدواعش التكفيريين علينا في منطقة البرث برفح، دخلوا بكام عربية مفخخة وهدموا المباني وكل النقطة العسكرية وأنا لسه عايش أنا وأربع عساكر متمسكين بالأرض " .
وشن الإرهابيين في الرابعة من صباح يوم 7 يوليو 2017، هجومًا عنيفًا على كمين "مربع البرث"، ما أدى إلى استشهاد العقيد المنسي بالإضافة إلى استشهاد عدد كبير من أفراد الكمين، الذين رفضوا الاستسلام وقاتلوا حتى صعدت أرواحهم إلى السماء.
وتقع قرية البرث في جنوب رفح، بالقرب من المنطقة الحدودية بين رفح والشيخ زويد، وتبرز أهمية مربع البرث من الناحيتين اللوجيستية والأمنية، في أنه يعد من النقاط التي تربط بين وسط سيناء من جهة ورفح والشيخ زويد من جهة آخرى.