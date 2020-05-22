نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. رسالة حقيقية بصوت البطل أحمد المنسي من داخل «ملحمة البرث»

Time منذ ساعة
Views 1929
Comment 1
بالفيديو.. رسالة حقيقية بصوت البطل أحمد المنسي من داخل «ملحمة البرث»

القاهرة (صدى):
أظهر تسجيل صوتي، آخر رسالة للبطل المصري أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة بالجيش المصري، قبل دقائق من استشهاده في " ملحمة البرث " بسيناء.

وأوصى " المنسي " رجاله بأن يظلوا على العهد وألا يسمحوا برفع علم التكفيريين فوق الكمين، وألا يتركوهم يأخذوا أي عسكري حيًا أو شهيدًا من الكمين.

كما قال " المنسي " في التسجيل الصوتي أثناء قتاله في الملحمة : " الله أكبر لكل أبطال شمال سيناء، يمكن تكون دي آخر لحظات حياتي في الدنيا، أنا لسه عايش في هجوم لجماعة الدواعش التكفيريين علينا في منطقة البرث برفح، دخلوا بكام عربية مفخخة وهدموا المباني وكل النقطة العسكرية وأنا لسه عايش أنا وأربع عساكر متمسكين بالأرض " .

وشن الإرهابيين في الرابعة من صباح يوم 7 يوليو 2017، هجومًا عنيفًا على كمين "مربع البرث"، ما أدى إلى استشهاد العقيد المنسي بالإضافة إلى استشهاد عدد كبير من أفراد الكمين، الذين رفضوا الاستسلام وقاتلوا حتى صعدت أرواحهم إلى السماء.

وتقع قرية البرث في جنوب رفح، بالقرب من المنطقة الحدودية بين رفح والشيخ زويد، وتبرز أهمية مربع البرث من الناحيتين اللوجيستية والأمنية، في أنه يعد من النقاط التي تربط بين وسط سيناء من جهة ورفح والشيخ زويد من جهة آخرى.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه مساكين
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
دعوني أطلق لكم جدولا دوريا على الهواء مباشرة من الآلاف المؤلفة الاحتمالات الممكنة 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 02 01 10 09 08 07 06 05 04 03 18 17 16 15 14 13 12 11 26 25 24 23 22 21 20 19 24 25 26 27 28 29 30 31 36 35 34 33 32 31 30 29 44 43 42 41 40 39 38 37 42 43 44 45 46 47 48 49 54 53 52 51 50 49 48 47 62 61 60 59 58 57 56 55 70 69 68 67 66 65 64 63 76 75 74 73 72 71 70 69 74 75 76 77 78 79 80 81 86 85 84 83 82 81 80 79 94 93 92 91 90 89 88 87 02 01 00 99 98 97 96 95 08 07 06 05 04 03 02 01 18 17 16 15 14 13 12 11 وهنا يتجلى تمثيل الثقل الفراغي لعدد العناصر الممثلة لعدد الذرات في وحدة العنصر وفي كل وحدة عنصر ممثلة لوحدة مجموع أو ثبات أو ارتباط ممثل للثقل أو المغناطيسية او الكتلة الكلية بدلالة وحدة مركزية هي وحدة مجموع العناصر أو الذرة وهي العدد الذري الممثلة لجميع الوحدات حول مركز ممثل هو موقع عرض العنصر بتمثيل بنائي فراغي ثابت.
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ع. س. ع
منصور البلوي اندعس على غاربة من الرجال المطانيخ واصبح من الماضي ذهب إلى مزبلة التاريخ غير مأسوف علية

أخر الأخبار

«الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة على جازان
«الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة على جازان
Time منذ 10 دقائق Views 1212
إيداع 215.4 مليون ريال دعم مايو والأثر الرجعي للمنشآت الصغيرة
إيداع 215.4 مليون ريال دعم مايو والأثر الرجعي للمنشآت الصغيرة
Time منذ 45 دقيقة Views 1475
سعر النفط ينخفض بنسبة 4%
سعر النفط ينخفض بنسبة 4%
Time منذ 50 دقيقة Views 1530
عيد تقارب القلوب
عيد تقارب القلوب
Time منذ 55 دقيقة Views 186
بالفيديو.. ثور هائج يهرب من مسلخ بالرياض
بالفيديو.. ثور هائج يهرب من مسلخ بالرياض
Time منذ 57 دقيقة Views 1902
بالفيديو.. رسالة حقيقية بصوت البطل أحمد المنسي من داخل «ملحمة البرث»
بالفيديو.. رسالة حقيقية بصوت البطل أحمد المنسي من داخل «ملحمة البرث»
Time منذ ساعة Views 1929
«فاطمة الحوسني» تبرر خطأها بعد خلط اسماء نبييًن في «محمد علي رود»
«فاطمة الحوسني» تبرر خطأها بعد خلط اسماء نبييًن في «محمد علي رود»
Time منذ ساعة Views 1455
ثغرات أمنية خطيرة تهدد أمان الهواتف بسبب البلوتوث
ثغرات أمنية خطيرة تهدد أمان الهواتف بسبب البلوتوث
Time منذ ساعة Views 1385
أسلحة غير قانونية تقود صديقة نجم إنجليزي للسجن
أسلحة غير قانونية تقود صديقة نجم إنجليزي للسجن
Time منذ ساعة Views 501
طريقة التعامل مع أدوات التجميل لمنع العدوى بالفيروس
طريقة التعامل مع أدوات التجميل لمنع العدوى بالفيروس
Time منذ ساعة Views 1200