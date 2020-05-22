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مسجد التوبة بتبوك معقل آخر الغزوات النبوية

Time منذ 3 ساعات
Views 807
Comment 1
مسجد التوبة بتبوك معقل آخر الغزوات النبوية
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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه مساكين
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
دعوني أطلق لكم جدولا دوريا على الهواء مباشرة من الآلاف المؤلفة الاحتمالات الممكنة 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 02 01 10 09 08 07 06 05 04 03 18 17 16 15 14 13 12 11 26 25 24 23 22 21 20 19 24 25 26 27 28 29 30 31 36 35 34 33 32 31 30 29 44 43 42 41 40 39 38 37 42 43 44 45 46 47 48 49 54 53 52 51 50 49 48 47 62 61 60 59 58 57 56 55 70 69 68 67 66 65 64 63 76 75 74 73 72 71 70 69 74 75 76 77 78 79 80 81 86 85 84 83 82 81 80 79 94 93 92 91 90 89 88 87 02 01 00 99 98 97 96 95 08 07 06 05 04 03 02 01 18 17 16 15 14 13 12 11 وهنا يتجلى تمثيل الثقل الفراغي لعدد العناصر الممثلة لعدد الذرات في وحدة العنصر وفي كل وحدة عنصر ممثلة لوحدة مجموع أو ثبات أو ارتباط ممثل للثقل أو المغناطيسية او الكتلة الكلية بدلالة وحدة مركزية هي وحدة مجموع العناصر أو الذرة وهي العدد الذري الممثلة لجميع الوحدات حول مركز ممثل هو موقع عرض العنصر بتمثيل بنائي فراغي ثابت.
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ع. س. ع
منصور البلوي اندعس على غاربة من الرجال المطانيخ واصبح من الماضي ذهب إلى مزبلة التاريخ غير مأسوف علية

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