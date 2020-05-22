شركة النهدي توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين والسعوديات، على مسمى "مساعد/ة صيدلي"؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في محافظة جدة.
وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص الصيدلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.
وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 مايو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 أغسطس 2020م؛ بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الرابط التالي: هنا