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شاهد.. 4 أمور لا غنى عنها أثناء الوباء

Time منذ 7 ساعات
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شاهد.. 4 أمور لا غنى عنها أثناء الوباء

الرياض (صدى):
كشفت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، اليوم الجمعة، عن 4 أمور يجب الالتزام بها خلال الفترة الحالية لمواجهة الوباء.

وأوضحت المدينة الطبية، خلال مقطع فيديو توعوي عبر حساب الجامعة على موقع التدوين الصغير تويتر، أن تلك الأمور تتمثل في: أولا الأكل الصحي وتقسيم الوجبة لثلاثة أجزاء منها نصف للخضار وربع النشويات وربع للبروتين، مع تقليل السكريات والأطعمة الجاهزة.

وأضافت أن ثانيًا تتمثل في الرياضة فإذا كان العمر من 5 : 17 سنة تحتاج 60 دقيقة يوميًا من الرياضة، أما من 18 لـ 64 فتحتاج إلى 150 دقيقة أسبوعياً من النشاط المعتدل؛ فيما ثالثاً استفد من التطبيقات الإلكترونية المحفزة؛ فضلًا عن إيقاف التدخين على الفور.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه مساكين
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
دعوني أطلق لكم جدولا دوريا على الهواء مباشرة من الآلاف المؤلفة الاحتمالات الممكنة 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 02 01 10 09 08 07 06 05 04 03 18 17 16 15 14 13 12 11 26 25 24 23 22 21 20 19 24 25 26 27 28 29 30 31 36 35 34 33 32 31 30 29 44 43 42 41 40 39 38 37 42 43 44 45 46 47 48 49 54 53 52 51 50 49 48 47 62 61 60 59 58 57 56 55 70 69 68 67 66 65 64 63 76 75 74 73 72 71 70 69 74 75 76 77 78 79 80 81 86 85 84 83 82 81 80 79 94 93 92 91 90 89 88 87 02 01 00 99 98 97 96 95 08 07 06 05 04 03 02 01 18 17 16 15 14 13 12 11 وهنا يتجلى تمثيل الثقل الفراغي لعدد العناصر الممثلة لعدد الذرات في وحدة العنصر وفي كل وحدة عنصر ممثلة لوحدة مجموع أو ثبات أو ارتباط ممثل للثقل أو المغناطيسية او الكتلة الكلية بدلالة وحدة مركزية هي وحدة مجموع العناصر أو الذرة وهي العدد الذري الممثلة لجميع الوحدات حول مركز ممثل هو موقع عرض العنصر بتمثيل بنائي فراغي ثابت.
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ع. س. ع
منصور البلوي اندعس على غاربة من الرجال المطانيخ واصبح من الماضي ذهب إلى مزبلة التاريخ غير مأسوف علية

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