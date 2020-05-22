نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو والصور.. «المسند» يوضح سبب رؤية وجه واحد من القمر

Time منذ 8 ساعات
Views 4009
Comment 3
بالفيديو والصور.. «المسند» يوضح سبب رؤية وجه واحد من القمر

عادل الحربي (صدى):
كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الجمعة، عن سبب رؤية وجه واحد من القمر بما يمثل نحو 50% منه فقط، فيما النصف الآخر لا نراه أبداً.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن هذا النصف هو: " الأبعد عنا، وهو غير مظلم كما يعتقد بعض الناس، بل يتعاقب عليه الليل والنهار كما النصف المقابل للأرض"؛ متابعًا: " وعلى الرغم من كون القمر يدور حول الأرض دورة واحدة تستغرق شهراً قمرياً، وعلى الرغم من كون القمر أيضاً يدور حول نفسه دورة كاملة.. إلا أننا لا نرى نصفه الآخر أبداً " .

وأضاف:" السبب الذي يجعلنا لا نشاهد نصف القمر الآخر على الرغم من كونه يدور حول الأرض وحول نفسه؛ لأن الدورتين تستغرقان فترة زمنية واحدة، وهي شهر قمري؛ لذا لا نستطيع رؤية النصف الآخر من القمر ولو كان يدور حول الأرض، ولا يدور حول نفسه لشاهدنا جهات القمر الأربع خلال الشهر القمري " .

واستطرد:" وفي المثال يتضح المقال.. ارسم دائرة كبيرة وضع نفسك في مركز الدائرة (كأنك الأرض) واجعل زميلك في محيط الدائرة يدور عليك عكس عقارب الساعة (كأنه القمر) ستشاهد فقط خده الأيسر ولن تشاهد خده الأيمن، والواقع أن صديقك يدور حولك ويدور أيضاً حول نفسه مرة واحدة ".

وتابع:" والدورتان تجريان في وقت واحد كما يفعل القمر، والدليل على أن صديقك دار حول نفسه أن وجهه واجه الجهات الجغرافية الأربع خلال دورته حولك، ولو دار صديقك حولك ووجهه ثابت باتجاه الشمال مثلاً فعندئذ سنشاهد كل جزء من رأسه، وهذا لا يحصل في وضع القمر" .

واختتم الدكتور المسند: " وعليه لا نستطيع رؤية الوجه الآخر للقمر من على كوكب ‎#الأرض البتة، وأول مرة رأينا فيها الجانب الآخر من القمر حدث خلال رحلة المركبة القمرية الروسية غير مأهولة (لونا-3)، التي كانت أول من أخذ صورة للجهة المقابلة (المخفية) من القمر وذلك في عام 1959 (أي قبل 61 سنة) " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه مساكين
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
دعوني أطلق لكم جدولا دوريا على الهواء مباشرة من الآلاف المؤلفة الاحتمالات الممكنة 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 02 01 10 09 08 07 06 05 04 03 18 17 16 15 14 13 12 11 26 25 24 23 22 21 20 19 24 25 26 27 28 29 30 31 36 35 34 33 32 31 30 29 44 43 42 41 40 39 38 37 42 43 44 45 46 47 48 49 54 53 52 51 50 49 48 47 62 61 60 59 58 57 56 55 70 69 68 67 66 65 64 63 76 75 74 73 72 71 70 69 74 75 76 77 78 79 80 81 86 85 84 83 82 81 80 79 94 93 92 91 90 89 88 87 02 01 00 99 98 97 96 95 08 07 06 05 04 03 02 01 18 17 16 15 14 13 12 11 وهنا يتجلى تمثيل الثقل الفراغي لعدد العناصر الممثلة لعدد الذرات في وحدة العنصر وفي كل وحدة عنصر ممثلة لوحدة مجموع أو ثبات أو ارتباط ممثل للثقل أو المغناطيسية او الكتلة الكلية بدلالة وحدة مركزية هي وحدة مجموع العناصر أو الذرة وهي العدد الذري الممثلة لجميع الوحدات حول مركز ممثل هو موقع عرض العنصر بتمثيل بنائي فراغي ثابت.
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ع. س. ع
منصور البلوي اندعس على غاربة من الرجال المطانيخ واصبح من الماضي ذهب إلى مزبلة التاريخ غير مأسوف علية

أخر الأخبار

«الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة على جازان
«الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة على جازان
Time منذ 8 دقائق Views 1170
إيداع 215.4 مليون ريال دعم مايو والأثر الرجعي للمنشآت الصغيرة
إيداع 215.4 مليون ريال دعم مايو والأثر الرجعي للمنشآت الصغيرة
Time منذ 44 دقيقة Views 1465
سعر النفط ينخفض بنسبة 4%
سعر النفط ينخفض بنسبة 4%
Time منذ 48 دقيقة Views 1513
عيد تقارب القلوب
عيد تقارب القلوب
Time منذ 53 دقيقة Views 184
بالفيديو.. ثور هائج يهرب من مسلخ بالرياض
بالفيديو.. ثور هائج يهرب من مسلخ بالرياض
Time منذ 56 دقيقة Views 1883
بالفيديو.. رسالة حقيقية بصوت البطل أحمد المنسي من داخل «ملحمة البرث»
بالفيديو.. رسالة حقيقية بصوت البطل أحمد المنسي من داخل «ملحمة البرث»
Time منذ ساعة Views 1911
«فاطمة الحوسني» تبرر خطأها بعد خلط اسماء نبييًن في «محمد علي رود»
«فاطمة الحوسني» تبرر خطأها بعد خلط اسماء نبييًن في «محمد علي رود»
Time منذ ساعة Views 1442
ثغرات أمنية خطيرة تهدد أمان الهواتف بسبب البلوتوث
ثغرات أمنية خطيرة تهدد أمان الهواتف بسبب البلوتوث
Time منذ ساعة Views 1369
أسلحة غير قانونية تقود صديقة نجم إنجليزي للسجن
أسلحة غير قانونية تقود صديقة نجم إنجليزي للسجن
Time منذ ساعة Views 500
طريقة التعامل مع أدوات التجميل لمنع العدوى بالفيروس
طريقة التعامل مع أدوات التجميل لمنع العدوى بالفيروس
Time منذ ساعة Views 1200