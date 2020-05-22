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إدواردو: رحلتي مع الهلال اقتربت من نهايتها

Time منذ 8 ساعات
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إدواردو: رحلتي مع الهلال اقتربت من نهايتها

نواف السالم (صدى):
أكد اللاعب البرازيلي المحترف بصفوف نادي الهلال، كارلوس إدواردو، اليوم الجمعة، أن رحلته مع الزعيم شارفت على النهاية.

وقال كارلوس إدواردو، في تصريحات صحافية: " رحلتي مع الهلال أعتقد أنها اقتربت من نهايتها.. الشهر القادم سينتهي عقدي وسأقرر مستقبلي حينها "؛ متابعًا: " إدارة الهلال حصلت على العديد من الفرص لتمديد عقدي الذي ينتهي نهاية الموسم ولم تتحرك، وهذا جزء من كرة القدم" .

وأضاف اللاعب البرازيلي: " لدي عروض من عدة أندية، وسأقرر في الفترة القادمة مع أي نادي سألعب في الموسم المقبل "؛ مستطردًا:" إحصائياتي مع الهلال هذا الموسم أعتقد بأنها جيدة جداً، وأنا راضٍ عنها " .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه مساكين
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
دعوني أطلق لكم جدولا دوريا على الهواء مباشرة من الآلاف المؤلفة الاحتمالات الممكنة 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 02 01 10 09 08 07 06 05 04 03 18 17 16 15 14 13 12 11 26 25 24 23 22 21 20 19 24 25 26 27 28 29 30 31 36 35 34 33 32 31 30 29 44 43 42 41 40 39 38 37 42 43 44 45 46 47 48 49 54 53 52 51 50 49 48 47 62 61 60 59 58 57 56 55 70 69 68 67 66 65 64 63 76 75 74 73 72 71 70 69 74 75 76 77 78 79 80 81 86 85 84 83 82 81 80 79 94 93 92 91 90 89 88 87 02 01 00 99 98 97 96 95 08 07 06 05 04 03 02 01 18 17 16 15 14 13 12 11 وهنا يتجلى تمثيل الثقل الفراغي لعدد العناصر الممثلة لعدد الذرات في وحدة العنصر وفي كل وحدة عنصر ممثلة لوحدة مجموع أو ثبات أو ارتباط ممثل للثقل أو المغناطيسية او الكتلة الكلية بدلالة وحدة مركزية هي وحدة مجموع العناصر أو الذرة وهي العدد الذري الممثلة لجميع الوحدات حول مركز ممثل هو موقع عرض العنصر بتمثيل بنائي فراغي ثابت.
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ع. س. ع
منصور البلوي اندعس على غاربة من الرجال المطانيخ واصبح من الماضي ذهب إلى مزبلة التاريخ غير مأسوف علية

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