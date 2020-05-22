إدواردو: رحلتي مع الهلال اقتربت من نهايتها

نواف السالم (صدى):
أكد اللاعب البرازيلي المحترف بصفوف نادي الهلال، كارلوس إدواردو، اليوم الجمعة، أن رحلته مع الزعيم شارفت على النهاية.
وقال كارلوس إدواردو، في تصريحات صحافية: " رحلتي مع الهلال أعتقد أنها اقتربت من نهايتها.. الشهر القادم سينتهي عقدي وسأقرر مستقبلي حينها "؛ متابعًا: " إدارة الهلال حصلت على العديد من الفرص لتمديد عقدي الذي ينتهي نهاية الموسم ولم تتحرك، وهذا جزء من كرة القدم" .
وأضاف اللاعب البرازيلي: " لدي عروض من عدة أندية، وسأقرر في الفترة القادمة مع أي نادي سألعب في الموسم المقبل "؛ مستطردًا:" إحصائياتي مع الهلال هذا الموسم أعتقد بأنها جيدة جداً، وأنا راضٍ عنها " .