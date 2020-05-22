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المسجد النبوي يشهد ختم القرآن الكريم

Time منذ 8 ساعات
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المسجد النبوي يشهد ختم القرآن الكريم

المدينة المنورة (صدى):
شهد المسجد النبوي اليوم ختم القرآن الكريم في صلاة القيام ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، في أجواء روحانية يسودها الأمن والأمان والسكينة .

وأمَّ المصلين من الموظفين والعاملين في المسجد النبوي إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح البدير الذي دعا للمسلمين في هذا الليلة المباركة بالمغفرة والعتق من النار, وأن يزيل الله الوباء والبلاء عن بلادنا وبلاد المسلمين وأن يحفظ بلادنا من كل سوء وبلاد المسلمين وأن يحفظ علينا قادتنا وأن يجعل بلادنا آمنة مستقرة وبلاد المسلمين.

وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمال التنظيف والتطهير والتعقيم بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة، إضافة إلى تركيب كاميرات حرارية عند مداخل المسجد النبوي مزودة بكاشف لدرجات الحرارة للأشخاص في أثناء الدخول للمسجد النبوي تعمل عن بعد بدقة عالية, وتركيب بوابات تعقيم ذاتي متطورة أمام المسجد النبوي تعمل على تعقيم الأشخاص بالرذاذ المطهر، ومزودة بكاميرات حرارية لكشف درجات الحرارة من على بعد ٦ أمتار، وشاشة ذكية لقراءة درجات الحرارة حيث يمكنها قراءة درجة حرارة عدة أشخاص في نفس الوقت وسرعة القراءة تصل إلى ما يقارب ثانية واحدة.

وحرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على التباعد بين صفوف المصلين في أثناء أداء الصلاة تطبيقاً للإجراءات الوقائية التي تؤكد على التباعد بين الأفراد .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه مساكين
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
دعوني أطلق لكم جدولا دوريا على الهواء مباشرة من الآلاف المؤلفة الاحتمالات الممكنة 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 02 01 10 09 08 07 06 05 04 03 18 17 16 15 14 13 12 11 26 25 24 23 22 21 20 19 24 25 26 27 28 29 30 31 36 35 34 33 32 31 30 29 44 43 42 41 40 39 38 37 42 43 44 45 46 47 48 49 54 53 52 51 50 49 48 47 62 61 60 59 58 57 56 55 70 69 68 67 66 65 64 63 76 75 74 73 72 71 70 69 74 75 76 77 78 79 80 81 86 85 84 83 82 81 80 79 94 93 92 91 90 89 88 87 02 01 00 99 98 97 96 95 08 07 06 05 04 03 02 01 18 17 16 15 14 13 12 11 وهنا يتجلى تمثيل الثقل الفراغي لعدد العناصر الممثلة لعدد الذرات في وحدة العنصر وفي كل وحدة عنصر ممثلة لوحدة مجموع أو ثبات أو ارتباط ممثل للثقل أو المغناطيسية او الكتلة الكلية بدلالة وحدة مركزية هي وحدة مجموع العناصر أو الذرة وهي العدد الذري الممثلة لجميع الوحدات حول مركز ممثل هو موقع عرض العنصر بتمثيل بنائي فراغي ثابت.
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ع. س. ع
منصور البلوي اندعس على غاربة من الرجال المطانيخ واصبح من الماضي ذهب إلى مزبلة التاريخ غير مأسوف علية

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