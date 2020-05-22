بالفيديو والصور.. القبض على شخصين في واقعة إطلاق نار وتباهي بحيازة السلاح في الرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، من القبض على شخص يطلق النار ويتباهى بحيازة سلاح ناري وصاحب الحساب الذي وثّق ذلك ونشره.
وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى ما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله شخص يطلق النار ويتباهى بحيازة سلاح ناري والاستعراض فيه ، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته وهوية صاحب الحساب الذي قام بتوثيق ذلك ونشره.
وأكد العقيد شاكر التويجري، أنه تم القبض عليهما وهما (مواطِنَانْ/ في العقدين الثاني والثالث من العمر)، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.